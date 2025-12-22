T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा, किया दावा- ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद में 0 बना देंगे | यूपीः बच्चों की जान लेने वाले कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, एटा में 4 तस्कर गिरफ्तार
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 05:33 PM IST
1.पॉल स्टर्लिंग
आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने रनों का पीछा करते हुए 89 पारियों में 2164 रन बनाए हैं.
2.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम ने रनों का पीछा करते हुए 66 पारियों में 2028 रन बनाए हैं.
3.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली ने रनों का पीछा करते हुए 48 पारियों में 2013 रन ठोके हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने रनों का पीछा करते हुए 68 पारियों में 1984 रन बनाओ हैं.
5.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने 72 पारियों में रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 1876 रन बनाए हैं.
6.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने रनों का पीछा करते हुए 1722 रन बनाए हैं.
7.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20 क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए 50 पारियों में 1621 रन बनाए हैं.
8.रोहित शर्मा
भारत के रोहित शर्मा ने टी20 में रनों का पीछा करते हुए 68 पारियों में 1520 रन अपने नाम किए हैं.
9.एंड्रयू बालबर्नी
आयरलैंड के एंड्रयू बालबर्नी ने रनों का पीछा करते हुए 62 पारियों में 1502 रन बनाए हैं.
10.मिचेल मार्श
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 52 पारियों में रनों का पीछा करते हुए 1490 रन बनाए हैं.