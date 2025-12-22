T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

1 . पॉल स्टर्लिंग

1

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने रनों का पीछा करते हुए 89 पारियों में 2164 रन बनाए हैं.

