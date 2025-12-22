FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कई कम बल्लेबाज है, जिन्होंने 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. इस लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी भी हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 05:33 PM IST

1.पॉल स्टर्लिंग

पॉल स्टर्लिंग
1

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने रनों का पीछा करते हुए 89 पारियों में 2164 रन बनाए हैं. 
 

2.बाबर आजम

बाबर आजम
2

पाकिस्तान के बाबर आजम ने रनों का पीछा करते हुए 66 पारियों में 2028 रन बनाए हैं. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

भारत के विराट कोहली ने रनों का पीछा करते हुए 48 पारियों में 2013 रन ठोके हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने रनों का पीछा करते हुए 68 पारियों में 1984 रन बनाओ हैं. 
 

5.जोस बटलर

जोस बटलर
5

इंग्लैंड के जोस बटलर ने 72 पारियों में रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 1876 रन बनाए हैं. 
 

6.ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल
6

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने रनों का पीछा करते हुए 1722 रन बनाए हैं. 
 

7.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
7

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20 क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए 50 पारियों में 1621 रन बनाए हैं. 
 

8.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
8

भारत के रोहित शर्मा ने टी20 में रनों का पीछा करते हुए 68 पारियों में 1520 रन अपने नाम किए हैं. 
 

9.एंड्रयू बालबर्नी

एंड्रयू बालबर्नी
9

आयरलैंड के एंड्रयू बालबर्नी ने रनों का पीछा करते हुए 62 पारियों में 1502 रन बनाए हैं. 
 

10.मिचेल मार्श

मिचेल मार्श
10

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 52 पारियों में रनों का पीछा करते हुए 1490 रन बनाए हैं.  
 

