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साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

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क्रिकेट

साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

साल 2026 तेजी से अपने अंत को बढ़ रहा है और इस साल के 7 महीने लगभग पूरे हो गए हैं. इस दौरान कई बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए हैं. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किन खिलाड़ियों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jul 18, 2026, 08:22 PM IST

1.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
1

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने साल 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 28 पारियों में 1064 रन बनाए हैं.
 

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2.डेरिल मिशेल

डेरिल मिशेल
2

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डेरिल मिशेल ने 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट की 23 पारियों में अब तक 914 रन बनाए हैं. 
 

3.ईशान किशन

ईशान किशन
3

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट की 23 पारियों में 827 रन बनाए हैं. किशन लिस्ट में इकलौते भारतीय हैं. 
 

4.जैकब बेथेल

जैकब बेथेल
4

इंग्लैंड के टीम के ऑलराउंडर जैकब बेथेल का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट कि 27 पारियों में 765 रन बनाए हैं. 
 

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5.जो रूट

जो रूट
5

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 13 पारियों में 759 रन ठोके हैं. 
 

6.कुशल भुर्तेल

कुशल भुर्तेल
6

नेपाल की टीम के स्टार बल्लेबाज कुशल भुर्तेल ने 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 15 पारियों में 720 रन ठोके हैं. 
 

7.कुसल मेंडिस

कुसल मेंडिस
7

श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 22 पारियों में 698 रन ठोके हैं. 
 

8.ग्लेन फिलिप्स

ग्लेन फिलिप्स
8

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 18 पारियों में 688 रन बनाए हैं. 
 

9.तंजिद हसन

तंजिद हसन
9

बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज तंजिद हसन ने 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 21 पारियों में 661 रन ठोके हैं. 
 

10.तौहीद हृदोय

तौहीद हृदोय
10

बांग्लादेश के तौहीद हृदोय ने 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 20 पारियों में 653 रन अपने नाम किए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.
 

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