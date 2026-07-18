साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

1 . हैरी ब्रूक

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इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने साल 2026 में अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 28 पारियों में 1064 रन बनाए हैं.

