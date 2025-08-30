T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 30, 2025, 03:06 PM IST
1.most out on 99 runs in T20
इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स टी20 इंटरनेशनल मैच में साल 2012 में 99 रन पर आउट हो गए थे और उनका नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.विराट कोहली
विराट कोहली साल 2013 में आईपीएल में आरसीबी के खेलते हुए 99 रनों पर आउट हो गए थे और विराट 99 पर आउट होने वाले पहले भारतीय हैं.
3.वेन पार्नेल
साउथ अफ्रीका के वेन पार्नेल 2015 में केप कोब्रास के लिए खेलते हुए 99 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे.
4.अहमद शहजाद
पाकिस्तान के अहमद शहजाद पाकिस्तान प्रीमियर लीग के दौरान 2019 में 99 रनों पर आउट हो गए थे.
5.पृथ्वी शॉ
भारत के पृथ्वी शॉ साल 2019 में आईपीएल की दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए खेलते हुए 99 रन पर आउट हो चुके हैं.
6.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 2020 में आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए अपने शतक के लिए केवल 1 रन से चूक गए थे.
7.ईशान किशन
भारत के ईशान किशन 2020 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 99 रनों के स्कोर पर आउट हो चुके हैं.
8.रहमानुल्लाह गुरबाज
अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज काबुल इगल्स के लिए खेलते हुए 2020 में 99 रन पर आउट हो चुके हैं.
9.ऋतुराज गायकवाड़
भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हुए 2022 में 99 रन पर आउट हो गए थे.
10.स्कॉट एडवर्ड्स
नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. स्कॉट 2024 में 99 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौटे थे.