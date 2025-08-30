Twitter
Advertisement
Headlines

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Delhi: प्रसाद में चुन्नी न देने पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या; अरविंद केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज

जम्मू-कश्मीर में 'ह्यूमन GPS' का खेल खत्म, सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, जानें कौन है बागू खान उर्फ समंदर चाचा

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

Weight Loss: खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर

Zodiac Signs: कम उम्र में ही खूब पैसा कमाते हैं ये 4 राशि वाले, 7 पुश्त बैठ के खाती है इनका कमाया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

HomePhotos

क्रिकेट

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

टेस्ट और वनडे क्रिकेट में कई बल्लेबाज 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं. लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी20 में भी ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जो 99 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौटे हैं. लिस्ट में विराट कोहली समेत तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Aug 30, 2025, 03:06 PM IST

1.most out on 99 runs in T20

most out on 99 runs in T20
1

इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स टी20 इंटरनेशनल मैच में साल 2012 में 99 रन पर आउट हो गए थे और उनका नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. 
 

Advertisement

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

विराट कोहली साल 2013 में आईपीएल में आरसीबी के खेलते हुए 99 रनों पर आउट हो गए थे और विराट 99 पर आउट होने वाले पहले भारतीय हैं. 
 

3.वेन पार्नेल

वेन पार्नेल
3

साउथ अफ्रीका के वेन पार्नेल 2015 में केप कोब्रास के लिए खेलते हुए 99 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे. 
 

4.अहमद शहजाद

अहमद शहजाद
4

पाकिस्तान के अहमद शहजाद पाकिस्तान प्रीमियर लीग के दौरान 2019 में 99 रनों पर आउट हो गए थे.
 

TRENDING NOW

5.पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ
5

भारत के पृथ्वी शॉ साल 2019 में आईपीएल की दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए खेलते हुए 99 रन पर आउट हो चुके हैं.
 

6.क्रिस गेल

क्रिस गेल
6

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 2020 में आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए अपने शतक के लिए केवल 1 रन से चूक गए थे. 
 

7.ईशान किशन

ईशान किशन
7

भारत के ईशान किशन 2020 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 99 रनों के स्कोर पर आउट हो चुके हैं. 
 

8.रहमानुल्लाह गुरबाज

रहमानुल्लाह गुरबाज
8

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज काबुल इगल्स के लिए खेलते हुए 2020 में 99 रन पर आउट हो चुके हैं. 
 

9.ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़
9

भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हुए 2022 में 99 रन पर आउट हो गए थे. 
 

10.स्कॉट एडवर्ड्स

स्कॉट एडवर्ड्स
10

नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. स्कॉट 2024 में 99 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौटे थे.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'डराने-धमकाने की कोशिशें कायरतापूर्ण' कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की PM मोदी ने की निंदा
'डराने-धमकाने की कोशिशें कायरतापूर्ण' कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की PM मोदी ने की निंदा
'पटाखों पर बैन का नहीं हुआ पालन' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को लगाई कड़ी फटकार
'पटाखों पर बैन का नहीं हुआ पालन' सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और CP को लगाई कड़ी फटकार
IBPS RRB PO Mains Result 2024: इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम का रिजल्ट
इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें IBPS RRB PO Mains Result 2024
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
Weight Loss: खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर
खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE