IPL 2026 में सबसे ज्यादा 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, 3 बार शतक से चूका ये खिलाड़ी

1 . वैभव सूर्यवंशी

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राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने इस सीजन एक शतक भी लगाया है. लेकिन वो सबसे ज्यादा 3 बार अपने शतक से भी चूके हैं.

