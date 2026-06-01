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IPL 2026 में सबसे ज्यादा 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, 3 बार शतक से चूका ये खिलाड़ी

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IPL 2026 में सबसे ज्यादा 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, 3 बार शतक से चूका ये खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में 14 बल्लेबाजों ने कुल 15 शतक लगाए हैं. संजू सैमसन इकलौते बल्लेबाजी हैं, जिन्होंने दो शतक ठोके हैं. लेकिन आईपीएल 2026 में 10 बल्लेबाज ऐसे भी हैं, जो सबसे ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं. एक खिलाड़ी तीन बार अपने शतक से चूक गया है.

मोहम्मद साबिर | Jun 01, 2026, 11:15 PM IST

1.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
1

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने इस सीजन एक शतक भी लगाया है. लेकिन वो सबसे ज्यादा 3 बार अपने शतक से भी चूके हैं. 
 

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2.मिचेल मार्श

मिचेल मार्श
2

लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार ओपनर मिचेल मार्श आईपीएल 2026 में दो बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं. 
 

3.ईशान किशन

ईशान किशन
3

सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन आईपीएल 2026 में एक बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं. 
 

4.केएल राहुल

केएल राहुल
4

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर केएल राहुल भी एक बार इस सीजन नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.रजत पाटीदार

रजत पाटीदार
5

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का नाम भी लिस्ट में शामिल हैं. पाटीदार इस सीजन एक बार अपने शतक से चूके हैं.
 

6.प्रियांश आर्य

प्रियांश आर्य
6

पंजाब किंग्स के विस्फोटक ओपनर प्रियांश आर्य भी इस सीजन एक बार नर्वस नाइंटीज पर आउट हुए हैं. 
 

7.फिन एलन

फिन एलन
7

कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनप फिन एलन आईपीएल 2026 में एक बार नर्वस नाइंटीज पर आउट हुए हैं.
 

8.रियान पराग

रियान पराग
8

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग भी आईपीएल 2026 में एक बार नर्वस नाइंटीज पर आउट हुए हैं.
 

9.समीर रिजवी

समीर रिजवी
9

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज समीर रिजवी आईपीएल 2026 में एक बार शतक से चूके थे. 
 

10.नितीश राणा

नितीश राणा
10

दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा भी आईपीएल 2026 में नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं. 
 

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