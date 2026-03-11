IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

10 . हाशिम अमला

10

हाशिम अमला ने आईपीएल से काफी पहले संन्यास ले लिया था. लेकिन अब भी वो टॉप-10 में शामिल है. उन्होंने आईपीएल में कुल 2 शतक लगाए हुए हैं.

