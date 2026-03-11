FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है और 28 मार्च से मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में अब सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Mar 11, 2026, 09:56 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

आरसीबी के विराट कोहली का नाम लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक आईपीएल में 8 शतक ठोके हैं. 
 

2.जोस बटलर

जोस बटलर
2

गुजरात के जोस बटलर ने आईपीएल में अब तक 7 शतक लगाए हैं और वो विराट से सिर्फ 1 शतक पीछे हैं.
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
3

क्रिसे गेल ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला हुआ है. गेल ने आईपीएल में कुल 6 शतक लगाए हैं. 
 

4.केएल राहुल

केएल राहुल
4

दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने आईपीएल में अब तक 5 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

5.शुभमन गिल

शुभमन गिल
5

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल में अब तक 4 शतक लगाए हैं. 
 

6.शेन वॉटसन

शेन वॉटसन
6

पुर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला हुआ है. उन्होंने कुल 4 शतक ठोके हैं. 
 

7.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
7

डेविड वॉर्नर ने आईपीएल में दो टीमों के लिए खेलते हुए कुल 4 शतक ही लगाए हैं. 
 

8.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
8

एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 3 शतक लगाए हैं. 
 

9.संजू सैमसन

संजू सैमसन
9

संजू सैमसन अगले सीजन सीएसके लिए खेलेंगे. उन्होंने अब तक आईपीएल में 3 शतक जड़े हैं. 
 

10.हाशिम अमला

हाशिम अमला
10

हाशिम अमला ने आईपीएल से काफी पहले संन्यास ले लिया था. लेकिन अब भी वो टॉप-10 में शामिल है. उन्होंने आईपीएल में कुल 2 शतक लगाए हुए हैं. 
 

