IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 11, 2026, 09:56 PM IST
1.विराट कोहली
आरसीबी के विराट कोहली का नाम लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक आईपीएल में 8 शतक ठोके हैं.
2.जोस बटलर
गुजरात के जोस बटलर ने आईपीएल में अब तक 7 शतक लगाए हैं और वो विराट से सिर्फ 1 शतक पीछे हैं.
3.क्रिस गेल
क्रिसे गेल ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला हुआ है. गेल ने आईपीएल में कुल 6 शतक लगाए हैं.
4.केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने आईपीएल में अब तक 5 शतक अपने नाम किए हैं.
5.शुभमन गिल
गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल में अब तक 4 शतक लगाए हैं.
6.शेन वॉटसन
पुर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला हुआ है. उन्होंने कुल 4 शतक ठोके हैं.
7.डेविड वॉर्नर
डेविड वॉर्नर ने आईपीएल में दो टीमों के लिए खेलते हुए कुल 4 शतक ही लगाए हैं.
8.एबी डिविलियर्स
एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 3 शतक लगाए हैं.
9.संजू सैमसन
संजू सैमसन अगले सीजन सीएसके लिए खेलेंगे. उन्होंने अब तक आईपीएल में 3 शतक जड़े हैं.
10.हाशिम अमला
हाशिम अमला ने आईपीएल से काफी पहले संन्यास ले लिया था. लेकिन अब भी वो टॉप-10 में शामिल है. उन्होंने आईपीएल में कुल 2 शतक लगाए हुए हैं.