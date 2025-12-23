WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 23, 2025, 02:47 PM IST
1.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास में 132 पारियों में सबसे ज्यादा 22 शतक अपने नाम किए हैं.
2.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 99 पारियों में 13 शतक जड़े हैं.
3.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 56 पारियों में 11 शतक ठोके हैं.
4.मार्नस लाबुशेन
ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 102 पारियों में 11 सेंचुरी लगाई है.
5.शुभमन गिल
भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 73 पारियों में 10 शतक जड़े हैं.
6.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 93 पारियों में 10 शतक जड़े हैं.
7.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 50 पारियों में 9 शतक जड़े हैं.
8.रोहित शर्मा
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 69 पारियों में 9 शतक लगाए हैं.
9.धनंजय डी सिल्वा
श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 62 पारियों में 8 शतक लगाए हैं.
10.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम ने टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 70 पारियों में 8 शतक जड़े हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.