FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के कई शहरों में बुलडोजर एक्शन, बरेली में वाजिद वेग का मैरिज हॉल ध्वस्त, सीतापुर में 27 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त | CBI की बड़ी कार्रवाई: इंटरपोल के जरिए दुबई से पकड़ा गया ड्रग तस्करी का आरोपी रितिक बजाज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

Low Metabolism Sign: इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

HomePhotos

क्रिकेट

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने अपना दबदबा बनाया हुआ है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि WTC के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. इस लिस्ट में सिर्फ दो ही भारतीय खिलाड़ी हैं और आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 23, 2025, 02:47 PM IST

1.जो रूट

जो रूट
1

इंग्लैंड के जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास में 132 पारियों में सबसे ज्यादा 22 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

Advertisement

2.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
2

ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 99 पारियों में 13 शतक जड़े हैं. 
 

3.केन विलियमसन

केन विलियमसन
3

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 56 पारियों में 11 शतक ठोके हैं. 
 

4.मार्नस लाबुशेन

मार्नस लाबुशेन
4

ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 102 पारियों में 11 सेंचुरी लगाई है. 
 

TRENDING NOW

5.शुभमन गिल

शुभमन गिल
5

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 73 पारियों में 10 शतक जड़े हैं. 
 

6.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
6

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 93 पारियों में 10 शतक जड़े हैं. 
 

7.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
7

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 50 पारियों में 9 शतक जड़े हैं.
 

8.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
8

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 69 पारियों में 9 शतक लगाए हैं. 
 

9.धनंजय डी सिल्वा

धनंजय डी सिल्वा
9

श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 62 पारियों में 8 शतक लगाए हैं.
 

10.बाबर आजम

बाबर आजम
10

पाकिस्तान के बाबर आजम ने टेस्ट चैंपियनशिन के इतिहास की 70 पारियों में 8 शतक जड़े हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Gochar 2026: 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
MORE
Advertisement