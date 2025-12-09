IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार- राहुल ने चुनाव आयोग को धमकी दी, ये उनकी अज्ञानता का परिचय और वोटर्स का अपमान है | अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में वंदे मातरम् पर विपक्षी नेताओं के बयानों का जिक्र, शाह ने 9 घटनाओं का जिक्र किया | घुसपैठियों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 09, 2025, 05:14 PM IST
1.डेविड मिलर
साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने भारत के खिलाफ अब तक टी20 की 22 पारियों में सबसे ज्यादा 35 छक्के लगाए हैं.
2.हेनरिक क्लासेन
साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने भारत के खिलाफ टी20 की 13 पारियों में 25 छक्के ठोके हैं.
3.सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अब तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 10 पारियों में 24 सिक्स जड़े हैं.
4.तिलक वर्मा
भारत के तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक 6 टी20 पारियों में 21 छक्के लगाए हैं.
5.संजू सैमसन
भारतीय स्टार संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक टी20 की 4 पारियों में 19 छक्के लगा दिए हैं.
6.जेपी डुमिनी
साउथ अफ्रीका जेपी डुमिनी ने भारत के खिलाफ टी20 की 10 पारियों में कुल 16 छक्के लगाए हैं.
7.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 17 पारियों में कुल 16 छक्के ही ठोके हैं.
8.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ अब तक टी20 की 10 पारियों में 14 छक्के लगाए हैं.
9.सुरेश रैना
पूर्व भारतीय सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 11 पारियों में 13 छक्के लगाए हैं.
10.विराट कोहली
विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 13 पारियों में 13 सिक्स लगाए हैं और उनका लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.