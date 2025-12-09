FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार- राहुल ने चुनाव आयोग को धमकी दी, ये उनकी अज्ञानता का परिचय और वोटर्स का अपमान है | अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में वंदे मातरम् पर विपक्षी नेताओं के बयानों का जिक्र, शाह ने 9 घटनाओं का जिक्र किया | घुसपैठियों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Green Tea Side Effects: ग्रीन टी पीने वाले भूलकर भी न करें गलतियां, पेट दर्द से लेकर हो सकती हैं ये बीमारियां

Green Tea Side Effects: ग्रीन टी पीने वाले भूलकर भी न करें गलतियां, पेट दर्द से लेकर हो सकती हैं ये बीमारियां

Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 

Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर आज से खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आज आपको बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका टी20 में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Dec 09, 2025, 05:14 PM IST

1.डेविड मिलर

डेविड मिलर
1

साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने भारत के खिलाफ अब तक टी20 की 22 पारियों में सबसे ज्यादा 35 छक्के लगाए हैं. 
 

Advertisement

2.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
2

साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने भारत के खिलाफ टी20 की 13 पारियों में 25 छक्के ठोके हैं. 
 

3.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
3

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अब तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 10 पारियों में 24 सिक्स जड़े हैं. 
 

4.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
4

भारत के तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक 6 टी20 पारियों में 21 छक्के लगाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.संजू सैमसन

संजू सैमसन
5

भारतीय स्टार संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक टी20 की 4 पारियों में 19 छक्के लगा दिए हैं. 
 

6.जेपी डुमिनी

जेपी डुमिनी
6

साउथ अफ्रीका जेपी डुमिनी ने भारत के खिलाफ टी20 की 10 पारियों में कुल 16 छक्के लगाए हैं. 
 

7.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
7

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 17 पारियों में कुल 16 छक्के ही ठोके हैं. 
 

8.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
8

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ अब तक टी20 की 10 पारियों में 14 छक्के लगाए हैं. 
 

9.सुरेश रैना

सुरेश रैना
9

पूर्व भारतीय सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 11 पारियों में 13 छक्के लगाए हैं. 
 

10.विराट कोहली

विराट कोहली
10

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की 13 पारियों में 13 सिक्स लगाए हैं और उनका लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत
Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement