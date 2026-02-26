FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NCERT की 8वीं कक्षा की बुक में ऐसा क्या लिखा है? जिससे भड़क गए CJI, बोले- माफी के लायक नहीं

NCERT की 8वीं कक्षा की बुक में ऐसा क्या लिखा है? जिससे भड़क गए CJI, बोले- माफी के लायक नहीं

Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व

प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 के मुकाबले खेले जा रहे हैं. इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं. इस लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों को नाम है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 26, 2026, 04:48 PM IST

1.क्रिस गेल

क्रिस गेल
1

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पारी में 11 छक्के ठोके थे. 
 

Advertisement

2.क्रिस गेल

क्रिस गेल
2

क्रिसे गेल का नाम ही दूसरे स्थान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी में 10 सिक्स लगाए थे. 
 

3.एरॉन जोन्स

एरॉन जोन्स
3

यूएसए के एरॉन जोन्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कनाडा के खिलाफ पारी में 10 छक्के लगाए थे.
 

4.रिली रोसो

रिली रोसो
4

साउथ अफ्रीका के रिली रोसो ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बांग्लादेस के खिलाफ एक पारी में 8 छक्के ठोके थे. 
 

TRENDING NOW

5.निकोलस पूरन

निकोलस पूरन
5

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर निकोलस पूरन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ पारी में 8 सिक्स लगाए थे. 
 

6.शाई होप

शाई होप
6

वेस्टइंडीज के शाई होप ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ही यूएसए के खिलाफ पारी में 8 छक्के जड़े थे. 
 

7.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
7

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया ेक खिलाफ एक पारी में 8 सिक्स लगाए थे. 
 

8.युवराज सिंह

युवराज सिंह
8

पूर्व भारतीय युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ  पारी में 7 छक्के लगाए थे. 
 

9.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
9

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 में भारत के खिलाफ 7 छक्के लगाए थे. 
 

10.क्रिस गेल

क्रिस गेल
10

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का नाम लिस्ट में तीन बार है. तीसरी बार उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2010 में भारत के खिलाफ पारी में 7 छक्के ठोके थे. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
MORE
Advertisement
धर्म
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
Holi 2026 Dhulandi Date: होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
MORE
Advertisement