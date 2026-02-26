T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 26, 2026, 04:48 PM IST
1.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पारी में 11 छक्के ठोके थे.
2.क्रिस गेल
क्रिसे गेल का नाम ही दूसरे स्थान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी में 10 सिक्स लगाए थे.
3.एरॉन जोन्स
यूएसए के एरॉन जोन्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कनाडा के खिलाफ पारी में 10 छक्के लगाए थे.
4.रिली रोसो
साउथ अफ्रीका के रिली रोसो ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बांग्लादेस के खिलाफ एक पारी में 8 छक्के ठोके थे.
5.निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर निकोलस पूरन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ पारी में 8 सिक्स लगाए थे.
6.शाई होप
वेस्टइंडीज के शाई होप ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ही यूएसए के खिलाफ पारी में 8 छक्के जड़े थे.
7.रोहित शर्मा
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया ेक खिलाफ एक पारी में 8 सिक्स लगाए थे.
8.युवराज सिंह
पूर्व भारतीय युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ पारी में 7 छक्के लगाए थे.
9.डेविड वॉर्नर
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 में भारत के खिलाफ 7 छक्के लगाए थे.
10.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का नाम लिस्ट में तीन बार है. तीसरी बार उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2010 में भारत के खिलाफ पारी में 7 छक्के ठोके थे.