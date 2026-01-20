FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत और EU के बीच होगी 'मदर ऑफ डील्स', ऐतिहासिक FTA के बेहद करीब दोनों पक्ष

चीन, रूस और अमेरिका... अचानक महाशक्तियों की 'आंख का तारा' क्यों बना ग्रीनलैंड?

टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

HomePhotos

क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है और इस इवेंट में टीमें काफी दमदार प्रदर्शन कर रही हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे बड़ी पारी किन बल्लेबाजों ने खेली है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 20, 2026, 09:32 PM IST

1.वीरन चामुदिथा

वीरन चामुदिथा
1

श्रीलंका के वीरन चामुदिथा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में जापान के खिलाफ 192 रनों की पारी खेली और पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. 
 

2.हसिता बोयागोडा

हसिता बोयागोडा
2

श्रीलंका के हसिता बोयागोडा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में केन्या के खिलाफ 191 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.जैकब भुला

जैकब भुला
3

न्यूजीलैंड के जैकब भुला ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में केन्यू के खिलाफ 180 रनों की पारी खेली थी.
 

4.डोनोवन पैगन

डोनोवन पैगन
4

वेस्टइंडीज के डोनोवन पैगन ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2002 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 176 रनों की पारी खेली थी. 
 

5.डैन लॉरेंस

डैन लॉरेंस
5

इंग्लैंड के डैन लॉरेंस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016 में 174 रनों की पारी खेली थी. 
 

6.कीगन सिमंस

कीगन सिमंस
6

वेस्टइंडीज के कीगन सिमंस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में कनाडा के खिलाफ 166 रनों की पारी खेली थी. 
 

7.जेम्स मार्शल

जेम्स मार्शल
7

न्यूजीलैंड के जेम्स मार्शल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 1998 में नामीबिया के खिलाफ नाबाद 164 रनों की पारी खेली थी. 
 

8.स्कॉट क्रेमर्सकोथेन

स्कॉट क्रेमर्सकोथेन
8

ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट क्रेमर्सकोथेन ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 1998 में पीएनजी के खिलाफ 164 रन ठोके थे.
 

9.राज बावा

राज बावा
9

भारत के राज बावा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में उगांडा के खिलाफ नाबाद 162 रनों की पारी खेली थी. 
 

10.जैक्स रूडोल्फ

जैक्स रूडोल्फ
10

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैक्स रूडोल्फ ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2000 में नेपाल के खिलाफ नाबाद 156 रनों की पारी खेली थी. 
 

Advertisement
