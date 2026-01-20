U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 20, 2026, 09:32 PM IST
1.वीरन चामुदिथा
श्रीलंका के वीरन चामुदिथा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में जापान के खिलाफ 192 रनों की पारी खेली और पहले पायदान पर पहुंच गए हैं.
2.हसिता बोयागोडा
श्रीलंका के हसिता बोयागोडा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में केन्या के खिलाफ 191 रनों की पारी खेली थी.
3.जैकब भुला
न्यूजीलैंड के जैकब भुला ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में केन्यू के खिलाफ 180 रनों की पारी खेली थी.
4.डोनोवन पैगन
वेस्टइंडीज के डोनोवन पैगन ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2002 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 176 रनों की पारी खेली थी.
5.डैन लॉरेंस
इंग्लैंड के डैन लॉरेंस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016 में 174 रनों की पारी खेली थी.
6.कीगन सिमंस
वेस्टइंडीज के कीगन सिमंस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में कनाडा के खिलाफ 166 रनों की पारी खेली थी.
7.जेम्स मार्शल
न्यूजीलैंड के जेम्स मार्शल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 1998 में नामीबिया के खिलाफ नाबाद 164 रनों की पारी खेली थी.
8.स्कॉट क्रेमर्सकोथेन
ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट क्रेमर्सकोथेन ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 1998 में पीएनजी के खिलाफ 164 रन ठोके थे.
9.राज बावा
भारत के राज बावा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में उगांडा के खिलाफ नाबाद 162 रनों की पारी खेली थी.
10.जैक्स रूडोल्फ
साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैक्स रूडोल्फ ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2000 में नेपाल के खिलाफ नाबाद 156 रनों की पारी खेली थी.