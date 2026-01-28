BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, मंत्रालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया, मंत्रालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया, VSR वेंचर कंपनी से निकले AAIB अधिकारी, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा भी मौजूद, शरद पवार बारामती के अस्पताल में मौजूद, अजित पवार का परिवार बारामती में मौजूद | महाराष्ट्र सरकार ने IAF की टीम मांगी थी, भारतीय वायुसेना की टीम बारामती में तैनात, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर तैनाती-IAF
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 28, 2026, 06:31 PM IST
1.क्रिस लिन
क्रिस लिन ने बिग बैश लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 135 पारियों में 4133 रन ठोके हैं.
2.मोइजेस हेनरिक्स
दिग्गज ऑलराउंडर मोइजेस हेनरिक्स का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने बीबीएल की 145 पारियों में 3324 रन बनाए हैं.
3.ग्लेन मैक्सवेल
स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बीबीएल की 121 पारियों में 3317 रन बनाए हैं.
4.एरोन फिंच
पूर्व खिलाड़ी एरोन फिंच ने बीबीएल की 105 पारियों में 3311 रन बनाए हैं.
5.मार्कस स्टोइनिस
तेज गेंदबाज ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का नाम भी लिस्ट में हैं. उन्होंने बीबीएल की 116 पारियों में 3250 रन बनाए हैं.
6.डी'आर्सी शॉर्ट
डी'आर्सी शॉर्ट ने बिग बैश लीग की 102 पारियों में 3138 रन बनाए हैं.
7.बेन मैकडरमोट
बेन मैकडरमोट ने बिग बैश लीग की 110 पारियों में 3104 रन अपने नाम किया है.
8.जोनाथन वेल्स
जोनाथन वेल्स ने बिग बैश लीग की 126 पारियों में 2999 रन ठोके हैं.
9.मैथ्यू वेड
विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने बीबीएल की 113 पारियों में 2978 रन जड़े हैं.
10.शॉन मार्श
पूर्व क्रिकेटर शॉन मार्श ने बिग बैश लीग की 79 पारियों में 2810 रन बनाए हैं.