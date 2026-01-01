T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 01, 2026, 03:57 PM IST
1.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 115 पारियों में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाए हैं.
2.रोहित शर्मा
भारत के रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 151 पारियों में 5 शतक लगाए हैं.
3.फिल साल्ट
इंग्लैंड के फिल साल्ट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 46 पारियों में 4 शतक ठोक दिए हैं.
4.सूर्यकुमार यादव
भारत के सूर्यकुमार यादन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 93 पारियों में 4 शतक बनाए हैं.
5.संजू सैमसन
भारत के संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 44 पारियों में 3 शतक अपने नाम किए हैं.
6.कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 62 पारियों में 3 शतक ही लगाए हैं.
7.मोहम्मद वसीम
यूएई के मोहम्मद वसीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 91 पारियों में 3 शतक ठोके हैं.
8.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 129 पारियों में 3 शतक ही जमाए हैं.
9.रिली रोसो
साउथ अफ्रीका रिली रोसो ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 पारियों में 2 शतक अपने नाम किया है.
10.अभिषेक शर्मा
भारत के अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 32 पारियों में 2 शतक लगाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.