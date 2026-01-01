FacebookTwitterYoutubeInstagram
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान, कहा- मोहन भागवत अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, उन्हें ये बातें अपने लोगों को समझानी चाहिए | J&K चैंपियंस लीग में फिलिस्तीनी झंडे पर विवाद, आयोजक जाहिद भट्ट से पुलिस की पूछताछ | स्विट्जरलैंड में नये साल पर बार में हुए धमाके में 40 लोगों की मौत

HomePhotos

क्रिकेट

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीयों का नाम

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं. लेकिन ऐसे कम खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 5 शतक लगाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. इस लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 01, 2026, 03:57 PM IST

1.ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल
1

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 115 पारियों में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाए हैं. 
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

भारत के रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 151 पारियों में 5 शतक लगाए हैं. 
 

3.फिल साल्ट

फिल साल्ट
3

इंग्लैंड के फिल साल्ट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 46 पारियों में 4 शतक ठोक दिए हैं. 
 

4.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
4

भारत के सूर्यकुमार यादन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 93 पारियों में 4 शतक बनाए हैं. 
 

5.संजू सैमसन

संजू सैमसन
5

भारत के संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 44 पारियों में 3 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

6.कॉलिन मुनरो

कॉलिन मुनरो
6

न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 62 पारियों में 3 शतक ही लगाए हैं. 
 

7.मोहम्मद वसीम

मोहम्मद वसीम
7

यूएई के मोहम्मद वसीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 91 पारियों में 3 शतक ठोके हैं. 
 

8.बाबर आजम

बाबर आजम
8

पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 129 पारियों में 3 शतक ही जमाए हैं. 
 

9.रिली रोसो

रिली रोसो
9

साउथ अफ्रीका रिली रोसो ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 पारियों में 2 शतक अपने नाम किया है.
 

10.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
10

भारत के अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 32 पारियों में 2 शतक लगाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.  
 

