ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

1 . क्विंटन डिकॉक

1

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाकर इतिहास रचा. उन्होंने बतौर विकेटकीपर वनडे में अब तक 23 शतक ठोके हैं.

