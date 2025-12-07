FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

वनडे क्रिकेट में कुमार संगकारा से लेकर एमएस धोनी तक कई विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने स्टंप के आगे और पीछे से रिकॉर्ड बनाया है. लेकिन आज हम आपको टॉप-10 विकेटकीपर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा शतक ठोके हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 07, 2025, 06:05 PM IST

1.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
1

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाकर इतिहास रचा. उन्होंने बतौर विकेटकीपर वनडे में अब तक 23 शतक ठोके हैं. 
 

2.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
2

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने बतौर विकेटकीपर वनडे में कुल 23 शतक लगाए हैं. लेकिन डिकॉक ने लिस्ट में पछाड़ दिया है. 
 

3.शाई होप

शाई होप
3

वेस्टइंडीज के शाई होप ने वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर अब तक 19 शतक लगाए हैं और तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लबाज एडम गिलक्रिस्ट ने वनडे में बतौर विकेटकीपर कुल 16 शतक जमाए हैं. 
 

5.जोस बटलर

जोस बटलर
5

इंग्लैंड के जोस बटलर ने अब तक वनडे में बतौर विकेटकीपर 11 सेंचुरी लगाई हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
6

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने बतौर विकेटकीपर कुल 10 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

7.एमएस धोनी

एमएस धोनी
7

भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. उन्होंने बतौर विकेटकीपर 10 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

8.मुशफिकुर रहीम

मुशफिकुर रहीम
8

बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने अब तक बतौर विकेटकीपर वनडे में 7 सेंचुरी लगाई हैं. 
 

9.मोहम्मद शहजाद

मोहम्मद शहजाद
9

अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 6 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

10.रहमानुल्लाह गुरबाज

रहमानुल्लाह गुरबाज
10

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर अब तक 6 शतक लगाए हैं. 
 

