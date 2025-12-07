ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 07, 2025, 06:05 PM IST
1.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाकर इतिहास रचा. उन्होंने बतौर विकेटकीपर वनडे में अब तक 23 शतक ठोके हैं.
2.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने बतौर विकेटकीपर वनडे में कुल 23 शतक लगाए हैं. लेकिन डिकॉक ने लिस्ट में पछाड़ दिया है.
3.शाई होप
वेस्टइंडीज के शाई होप ने वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर अब तक 19 शतक लगाए हैं और तीसरे स्थान पर हैं.
4.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लबाज एडम गिलक्रिस्ट ने वनडे में बतौर विकेटकीपर कुल 16 शतक जमाए हैं.
5.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने अब तक वनडे में बतौर विकेटकीपर 11 सेंचुरी लगाई हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने बतौर विकेटकीपर कुल 10 शतक अपने नाम किए हैं.
7.एमएस धोनी
भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. उन्होंने बतौर विकेटकीपर 10 शतक अपने नाम किए हैं.
8.मुशफिकुर रहीम
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने अब तक बतौर विकेटकीपर वनडे में 7 सेंचुरी लगाई हैं.
9.मोहम्मद शहजाद
अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 6 शतक अपने नाम किए हैं.
10.रहमानुल्लाह गुरबाज
अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर अब तक 6 शतक लगाए हैं.