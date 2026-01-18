FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 

कल से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

HomePhotos

क्रिकेट

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मैच में डेरिल मिशेल ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली है. इसके साथ ही वो भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 18, 2026, 07:15 PM IST

1.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
1

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे में 23 पारियों में 7 शतक ठोके हैं. 
 

Advertisement

2.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
2

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 85 पारियों में 7 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

3.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
3

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ वनडे की 32 पारियों में 6 शतक अपने नाम किया है. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ वनडे की 59 पारियों में 6 शतक जड़े हैं. 
 

TRENDING NOW

5.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
5

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने भारत के खिलाफ वनडे की 71 पारियों में 5 सेंचुरी लगाई हैं. 
 

6.सलमान बट्ट

सलमान बट्ट
6

पाकिस्तान के सलमान बट्ट ने भारत के खिलाफ वनडे की 21 पारियों में 5 शतक लगाए हैं. 
 

7.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
7

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ वनडे की 26 पारियों में 5 शतक ठोके हैं. 
 

8.नाथन एस्टल

नाथन एस्टल
8

न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 5 शतक लगाए हैं. 
 

9.डेरिल मिशेल

डेरिल मिशेल
9

न्यूजीलैंड ने डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे की 11 पारियों में 4 शतक बना लिया है. 
 

10.गैरी कर्स्टन

गैरी कर्स्टन
10

साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने भारत के खिलाफ वनडे की 26 पारियों में 4 शतक लगाए हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
MORE
Advertisement