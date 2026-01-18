भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 18, 2026, 07:15 PM IST
1.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे में 23 पारियों में 7 शतक ठोके हैं.
2.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 85 पारियों में 7 शतक अपने नाम किए हैं.
3.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ वनडे की 32 पारियों में 6 शतक अपने नाम किया है.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ वनडे की 59 पारियों में 6 शतक जड़े हैं.
5.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने भारत के खिलाफ वनडे की 71 पारियों में 5 सेंचुरी लगाई हैं.
6.सलमान बट्ट
पाकिस्तान के सलमान बट्ट ने भारत के खिलाफ वनडे की 21 पारियों में 5 शतक लगाए हैं.
7.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ वनडे की 26 पारियों में 5 शतक ठोके हैं.
8.नाथन एस्टल
न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 5 शतक लगाए हैं.
9.डेरिल मिशेल
न्यूजीलैंड ने डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे की 11 पारियों में 4 शतक बना लिया है.
10.गैरी कर्स्टन
साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने भारत के खिलाफ वनडे की 26 पारियों में 4 शतक लगाए हैं.