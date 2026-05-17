IPL में सबसे ज्यादा बार 500 प्लस रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली की बादशाहत कायम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 17, 2026, 04:58 PM IST
1.विराट कोहली
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक एक दो बार नहीं बल्कि 9 बार 500 रनों का आंकड़ा पार किया है. विराट ने 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025 और 2026 में ये कारनामा किया है.
2.डेविड वॉर्नर
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर ने आईपीएल में 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 और 2023 कुल 7 बार 500 रनों का आंकड़ा पार किया है.
3.केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज ओपनर केएल राहुल ने आईपीएल में अब तक 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 और 2025 कुल 7 बार ये कारनामा किया है.
4.शिखर धवन
पूर्व भारतीय दिग्गज शिखर धवन ने आईपीएल में कुल 5 बार 2012, 2016, 2019, 2020 और 2021 में 500 रनों का आंकड़ा पार किया है.
5.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में अब तक 2019, 2020 और 2022 तीन बार 500 रनों का आंकड़ा पार किया है.
6.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने आईपीएल में 2011, 2012 और 2013 तीन बार 500 से ज्यादा रन बनाए हैं.
7.सुरेश रैना
पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना ने आईपीएल में 2010, 2013 और 2014 में तीन बार 500 रनों का आंकड़ा पार किया है.
8.गौतम गंभीर
पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने आईपीएल में 2008, 2012 और 2016 तीन बार 500 से ज्यादा रन ठोके हैं.
9.ऋतुराज गायकवाड़
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल में अब तक 2021, 2023 और 2024 में तीन बार ये कारनामा किया है.
10.जोस बटलर
गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज बटलर ने आईपीएल में अब तक 2018, 2022 और 2025 कुल तीन बार 500 से ज्यादा रन बनाए हैं.