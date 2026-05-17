IPL में सबसे ज्यादा बार 500 प्लस रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली की बादशाहत कायम

1 . विराट कोहली

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक एक दो बार नहीं बल्कि 9 बार 500 रनों का आंकड़ा पार किया है. विराट ने 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025 और 2026 में ये कारनामा किया है.

