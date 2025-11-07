FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच

अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

विक्की-कैट के बाद अब किन सेलेब्स के घर गूंजेगी किलकारी? दिसंबर-जनवरी में इनके यहां आने वाला है नन्हा मेहमान

क्या होता है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जिसके ठप होने से थम जाती है प्लेन की उड़ान

Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा

पिता थे बिमार फिर भी छोड़ दी नौकरी, इस बिजनेस से बनाया करोड़ों का साम्राज्य

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई महान बल्लेबाजों के अपना दबदबा बनाया है. लेकिन आज हम आपको ऐसे बल्लेबाजों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाई है. लिस्ट में चार खिलाड़ियों के नाम 100 से ज्यादा अर्धशतक है.

मोहम्मद साबिर | Nov 07, 2025, 07:30 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने 329 पारियों में सबसे ज्यादा 119 बार 50+ स्कोर किया है. 
 

2.जो रूट

जो रूट
2

इंग्लैंड के जो रूट का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने टेस्ट में अब तक 288 पारियों में 105 बार 50+ स्कोर किया है. 
 

3.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
3

साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस ने टेस्ट में 280 पारियों में 103 बार 50+ स्कोर बनाया है. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में 287 पारियों में कुल 103 बार 50+ स्कोर किया है. 
 

5.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
5

भारत के राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 286 पारियों में 99 बार 50+ स्कोर बनाया है. 
 

6.शिवनारायण चंद्रपॉल

शिवनारायण चंद्रपॉल
6

वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल ने टेस्ट में 280 पारियों में 96 बार 50+ स्कोर अपने नाम किया है. 
 

7.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
7

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने टेस्ट में 233 पारियों में 90 बार 50+ स्कोर किया है. 
 

8.एलन बॉर्डर

एलन बॉर्डर
8

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एलन बॉर्डर ने 265 पारियों में 90 बार 50+ स्कोर बनाया है. 
 

9.एलिस्टर कुक

एलिस्टर कुक
9

इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने टेस्ट में 291 पारियों में 90 बार 50+ स्कोर अपने नाम किया है. 
 

10.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
10

श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने टेस्ट में 252 पारियों में 84 बार 50+ स्कोर बनाया है और 10वें स्थान पर हैं. 
 

