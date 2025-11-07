Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 07, 2025, 07:30 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने 329 पारियों में सबसे ज्यादा 119 बार 50+ स्कोर किया है.
2.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने टेस्ट में अब तक 288 पारियों में 105 बार 50+ स्कोर किया है.
3.जैक्स कैलिस
साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस ने टेस्ट में 280 पारियों में 103 बार 50+ स्कोर बनाया है.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में 287 पारियों में कुल 103 बार 50+ स्कोर किया है.
5.राहुल द्रविड़
भारत के राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 286 पारियों में 99 बार 50+ स्कोर बनाया है.
6.शिवनारायण चंद्रपॉल
वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल ने टेस्ट में 280 पारियों में 96 बार 50+ स्कोर अपने नाम किया है.
7.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने टेस्ट में 233 पारियों में 90 बार 50+ स्कोर किया है.
8.एलन बॉर्डर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एलन बॉर्डर ने 265 पारियों में 90 बार 50+ स्कोर बनाया है.
9.एलिस्टर कुक
इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने टेस्ट में 291 पारियों में 90 बार 50+ स्कोर अपने नाम किया है.
10.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने टेस्ट में 252 पारियों में 84 बार 50+ स्कोर बनाया है और 10वें स्थान पर हैं.