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एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

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क्रिकेट

एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त, 2026 से होने वाला है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jul 28, 2026, 11:06 PM IST

1.डोनाल्ड ब्रैडमैन

डोनाल्ड ब्रैडमैन
1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज की 7 पारियों में 974 रन बनाए थे. ब्रैडमैन का ये रिकॉर्ड 96 साल से नहीं टूटा है. 
 

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2.वॉली हैमंड

वॉली हैमंड
2

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज वॉली हैमंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1929 में 5 मैचों की सीरीज की 9 पारियों में 905 रन बनाए थे. हालांकि, उनका ये रिकॉर्ड 97 साल से नहीं टूटा है. 
 

3.मार्क टेलर

मार्क टेलर
3

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मार्क टेलर ने इंग्लैंड के खिलाफ 1989 नें 6 मैचों की सीरीज की 11 पारियों में 839 रन बनाए हैं. 
 

4.नील हार्वे

नील हार्वे
4

ऑस्ट्रेलिया के नील हार्वे ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की 9 पारियों में 834 रन बनाए हैं.
 

TRENDING NOW

5.विव रिचर्ड्स

विव रिचर्ड्स
5

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ 1976 में 4 मैचों की सीरीज की 7 पारियों में 829 रन बनाए थे. उनका ये रिकॉर्ड 50 साल से नहीं टूटा है. 
 

6.क्लाइड वॉलकॉट

क्लाइड वॉलकॉट
6

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्लाइड वॉलकॉट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1955 में 5 मैचों की सीरीज की 10 पारियों में 827 रन बनाए थे. 
 

7.गैरी सोबर्स

गैरी सोबर्स
7

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज गैरी सोबर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज की 8 पारियों में 824 रन बनाए थे. 
 

8.डॉन ब्रैडमैन

डॉन ब्रैडमैन
8

ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज की 9 पारियों में 810 रन ठोके थे. 
 

9.डॉन ब्रैडमैन

डॉन ब्रैडमैन
9

ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 1932 में 5 मैचों की सीरीज की 5 पारियों में 806 रन बनाए थे. 
 

10.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
10

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 1994 में 5 मैचों की सीरीज की 8 पारियों में 798 रन बनाए हैं. 
 

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