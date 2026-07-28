एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

1 . डोनाल्ड ब्रैडमैन

1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज की 7 पारियों में 974 रन बनाए थे. ब्रैडमैन का ये रिकॉर्ड 96 साल से नहीं टूटा है.

