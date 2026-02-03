T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक एक्टिव खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 03, 2026, 04:41 PM IST
1.विराट कोहली
पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 33 पारियों में 1292 रन बनाए हैं. ऐसी बेहद कम उम्मीदे हैं कि उनका रिकॉर्ड टूट पाए.
2.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 1220 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं.
3.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 1016 रन बनाए हैं.
4.जोस बटलर
विस्फोटक इंग्लिश बल्लेबाज जोस बटलर इस लिस्ट में इकलौते एक्टिव प्लेयर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 1013 रन ठोके हैं.
5.डेविड वॉर्नर
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 984 रन जड़े हैं.
6.क्रिस गेल
पूर्व वेस्टइंडीज क्रिकेटर क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 965 रन जड़े हैं.
7.तिलकरत्ने दिलशान
पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 897 रन अपने नाम किए हैं.
8.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 43 पारियों में 853 रन बनाए हैं.
9.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 27 पारियों में 727 रन जड़े हैं.
10.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने टी20 वर्ल्ड कप की 29 पारियों में 717 रन बनाए हैं.