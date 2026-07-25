IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jul 25, 2026, 06:26 PM IST
1.सिकंदर रजा
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के खिलाफ टी20 की 12 पारियों में 198 रन ठोके हैं.
2.अभिषेक शर्मा
भारतीय युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 188 रन अपने नाम किए हैं.
3.चामू चिभाभा
जिम्बाब्वे के बल्लेबाज चामू चिभाभा ने भारत के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 172 रन ठोके हैं.
4.शुभमन गिल
भारतीय स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 की 5 पारियों में 170 रन अपने नाम किए हैं.
5.ब्रायन बेनेट
जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने भारत के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 168 रन ठोके हैं.
6.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 154 रन जड़ दिए हैं.
7.डायोन मायर्स
जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज डायोन मायर्स ने भारत के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 146 रन बनाए हैं.
8.यशस्वी जायसवाल
भारतीय स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 3 पारियों में 141 रन जड़े हैं.
9.ऋतुराज गायकवाड़
भारतीय स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 133 रन अपने नाम किए हैं.
10.वेस्ली मधेवेरे
जिन्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज वेस्ली मधेवेरे ने भारत के खिलाफ टी20 7 पारियों में 129 रन बनाए हैं.