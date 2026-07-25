IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

1 . सिकंदर रजा

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जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के खिलाफ टी20 की 12 पारियों में 198 रन ठोके हैं.

