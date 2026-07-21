साल 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीयों का भरमार

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jul 21, 2026, 11:15 PM IST
1.कुशल भुर्तेल
नेपाल क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज कुशल भुर्तेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. कुशल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 16 पारियों में सबसे ज्यादा 3 शतक अपने नाम किए हैं.
2.डेरिल मिशेल
न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डेरिल मिशेल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 23 पारियों में 3 शतक ही अपने नाम किए हैं.
3.केएल राहुल
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 8 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
4.शुभमन गिल
भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 9 पारियों में 2 शतक जड़े हैं.
5.जो रूट
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 14 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
6.बेन डकेट
इंग्लैंड के स्टार ओपनर बेन डकेट ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 15 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं.
7.साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 16 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
8.नजमुल हुसैन शांतो
बांग्लादेश के बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 18 पारियों में 2 ही शतक जड़े हैं.
9.ग्लेन फिलिप्स
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 18 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं.
10.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 24 पारियों में 2 शतक जड़े हैं.