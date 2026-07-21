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क्रिकेट

साल 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीयों का भरमार

साल 2026 तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट का रोमांच भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल 2026 में कौनसे बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jul 21, 2026, 11:15 PM IST

1.कुशल भुर्तेल

कुशल भुर्तेल
1

नेपाल क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज कुशल भुर्तेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. कुशल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 16 पारियों में सबसे ज्यादा 3 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

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2.डेरिल मिशेल

डेरिल मिशेल
2

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डेरिल मिशेल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 23 पारियों में 3 शतक ही अपने नाम किए हैं. 
 

3.केएल राहुल

केएल राहुल
3

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 8 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
 

4.शुभमन गिल

शुभमन गिल
4

भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 9 पारियों में 2 शतक जड़े हैं. 
 

TRENDING NOW

5.जो रूट

जो रूट
5

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 14 पारियों में 2 शतक लगाए हैं. 
 

6.बेन डकेट

बेन डकेट
6

इंग्लैंड के स्टार ओपनर बेन डकेट ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 15 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

7.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
7

पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 16 पारियों में 2 शतक ठोके हैं. 
 

8.नजमुल हुसैन शांतो

नजमुल हुसैन शांतो
8

बांग्लादेश के बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 18 पारियों में 2 ही शतक जड़े हैं. 
 

9.ग्लेन फिलिप्स

ग्लेन फिलिप्स
9

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 18 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

10.ईशान किशन

ईशान किशन
10

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 24 पारियों में 2 शतक जड़े हैं. 
 

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