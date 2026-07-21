साल 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीयों का भरमार

1 . कुशल भुर्तेल

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नेपाल क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज कुशल भुर्तेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. कुशल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 16 पारियों में सबसे ज्यादा 3 शतक अपने नाम किए हैं.

