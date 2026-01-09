T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित और बाबर में कौन है आगे

1 . क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल दुनिया में इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 20 से ज्यादा शतक लगाए हैं. गेल ने 455 पारियों में 22 शतक अपने नाम किए हैं.

