T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित और बाबर में कौन है आगे

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 09, 2026, 02:36 PM IST
1.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल दुनिया में इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 20 से ज्यादा शतक लगाए हैं. गेल ने 455 पारियों में 22 शतक अपने नाम किए हैं.
2.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 10 से ज्यादा शतक ठोके हैं. बाबर ने टी20 क्रिकेट की 324 पारियों में 11 शतक अपने नाम किए हैं.
3.रिली रोसो
साउथ अफ्रीका के रिली रोसो ने टी20 क्रिकेट की 375 पारियों में 9 शतक ठोके हैं.
4.विराट कोहली
भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट की 397 पारियों में 9 शतक जड़े हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट की 429 पारियों में 9 शतक ही लगाए हैं.
6.अभिषेक शर्मा
भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 164 पारियों में 8 शतक ठोक दिए हैं. लिस्ट में अभिषेक सबसे कम पारियों में 8 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.
7.एरोन फिंच
ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच ने टी20 क्रिकेट की 380 पारियों में 8 शतक ठोके हैं.
8.फाफ डु प्लेसिस
साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस ने टी20 क्रिकेट की 407 पारियों में 8 शतक अपने नाम किए हैं.
9.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट की 450 पारियों में 8 शतक लगाए हैं.
10.रोहित शर्मा
भारत के रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट की 450 पारियों में ही 8 शतक ठोके हैं.