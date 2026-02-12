FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी

Horoscope 13 February: आज शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल

Adult Diaper को लेकर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, GST छूट की मांग पर केंद्र सरकार को 6 महीने में लेना होगा फैसला

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी

Self-Respect Matters: खुद की नजरों में गिरा देती हैं ये 5 आदतें, सेल्फ-रिस्पेक्ट पर करती हैं चोट

दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 12, 2026, 11:05 PM IST

1.युवराज सिंह

युवराज सिंह
1

पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है. उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी. 
 

2.स्टीफन मायबर्ग

स्टीफन मायबर्ग
2

नीदरलैंड के स्टीफ़न मायबर्ग ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में आयरलैंड के खिलाफ 17 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी. 
 

3.मार्कस स्टोइनिस

मार्कस स्टोइनिस
3

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के मार्कस स्टोइनिस ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 17 गेंदों में अर्धशतक ठोका था. 
 

4.ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल
4

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ 18 गेंदों फिफ्टी लगाई है. 
 

5.केएल राहुल

केएल राहुल
5

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों फिफ्टी लगाई थी. 
 

6.शोएब मलिक

शोएब मलिक
6

पाकिस्तान के शोएब मलिक ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक ठोका था. 
 

7.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
7

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी. 
 

8.दासुन शनाका

दासुन शनाका
8

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ओमान के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक ठोका था. 
 

9.ईशान किशन

ईशान किशन
9

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया है. 
 

10.युवराज सिंह

युवराज सिंह
10

युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार ये कारनामा किया है. एक बार 12 गेंदों में और उसके बाद 2007 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक ठोका था. 
 

