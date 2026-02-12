T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी

10 . युवराज सिंह

युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार ये कारनामा किया है. एक बार 12 गेंदों में और उसके बाद 2007 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक ठोका था.

