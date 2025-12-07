Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 07, 2025, 01:28 PM IST
1.राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर
भारत के राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में मिलकर 143 पारियों में सबसे ज्यादा 6920 रन बनाए हैं. ये भारतीय जोड़ी लिस्ट में टॉप है.
2.महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा
श्रीलंका के महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने एक साथ 120 पारियों में 6554 रन बनाए हैं. ये जोड़ी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.गॉर्डन ग्रीनिज और लियो हेन्स
वेस्टइंडीज के दिग्गज गॉर्डन ग्रीनिज और लियो हेन्स की जोड़ी का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर की जोड़ी ने 148 पारियों में 6482 रन बनाए हैं.
5.एलिस्टर कुक और एंड्रयू स्ट्रॉस
इंग्लैंड के दिग्गज एलिस्टर कुक और एंड्रयू स्ट्रॉस की जोड़ी ने 132 पारियों में 5253 रन ठोके हैं.
6.मैथ्यू हेडन और रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन और रिकी पोंटिंग की जोड़ी ने 76 पारियों में 4765 रन बनाए हैं.
7.मार्वन अटापट्टू और सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के मार्वन अटापट्टू और सनथ जयसूर्या की जोड़ी ने 122 पारियों में 4533 रन बनाए हैं.
8.गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग
भारत के गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने 87 पारियों में 4412 रन बनाने हैं और लिस्ट में ये दूसरी भारतीय जोड़ी है.
9.सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर
भारत के सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी ने 71 पारियों में 4173 रन बनाए हैं और ये लिस्ट में तीसरी भारतीय जोड़ी है.
10.राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण
भारत और राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी ने 86 पारियों में 4065 रन बनाए हैं. ये लिस्ट में चौथी भारतीय जोड़ी है.