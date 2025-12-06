Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 06, 2025, 04:19 PM IST
1.डेनिस एटकिंसन और क्लेयरमोंटे डेपेइजा
वेस्टइंडीज के डेनिस एटकिंसन और क्लेयरमोंटे डेपेइजा के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1955 में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी 347 रनों की साझेदारी हुई थी.
2.वकार हसन और इम्तियाज अहमद
पाकिस्तान के वकार हसन और इम्तियाज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1955 में 7वें विकेट के लिए 308 रनों की पार्टनरशिप की थी.
3.शेन डाउरिच और जेसन होल्डर
वेस्टइंडीज के शेन डाउरिच और जेसन होल्डर के बीच 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 7वें विकेट के लिए नाबाद 295 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
4.रोहित शर्मा और आर अश्विन
भारत के रोहित शर्मा और आर अश्विन के बीच 7वें विकेट के लिए 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 280 रनों की साझेदारी हुई थी.
5.बीजे वाटलिंग और मिचेल सैंटनर
न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग और मिचेल सैंटनर के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में 7वें विकेट के लिए 261 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
6.वीवीएस लक्ष्मण और एमएस धोनी
भारत के वीवीएस लक्ष्मण और एमएस धोनी के बीच साउथ अफ्रीक के खिलाफ 2010 में 7वें विकेट के लिए नाबाद 259 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
7.यूसुफ योहाना और सकलैन मुश्ताक
पाकिस्तान के यूसुफ योहाना और सकलैन मुश्ताक के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2001 में 7वें विकेट के लिए 248 रनों की साझेदारी हुई थी.
8. जैकी मैकग्ल्यू और ए मुर्रे
साउथ अफ्रीका के जैकी मैकग्ल्यू और ए मुर्रे के बीच 1953 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7वें विकेट के लिए 246 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
9.जॉनी बेयरस्टो और जेमी ओवरटन
इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो और जेमी ओवरटन के बीच 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7वें विकेट के लिए 241 रनों की पार्टनरशिप की थी.
10.रवि शास्त्री और सैयद किरमानी
भारत के रवि शास्त्री और सैयद किरमानी के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 1984 में 7वें विकेट के लिए 235 रनों की साझेदारी हुई थी.