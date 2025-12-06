FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA 3rd ODI: खत्म हुआ भारत का टॉस हारने का सिलसिला, केएल राहुल का 'टोटका' आया टीम इंडिया के काम

Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, 7 दिसंबर तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का दिया आदेश

चलते समय पुतिन का दाहिना हाथ क्यों नहीं हिलता? क्या कोई समस्या है या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ?

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी

Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

क्रिकेट

Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी

टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर पर बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. हालांकि टेस्ट में 7वें नंबर पर ऑलराउंडर या गेंदबाज ही बैटिंग करते हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 10 जोड़ियां कौनसी हैं. लिस्ट में तीन भारतीय जोड़ी का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Dec 06, 2025, 04:19 PM IST

1.डेनिस एटकिंसन और क्लेयरमोंटे डेपेइजा

डेनिस एटकिंसन और क्लेयरमोंटे डेपेइजा
1

वेस्टइंडीज के डेनिस एटकिंसन और क्लेयरमोंटे डेपेइजा के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1955 में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी 347 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

2.वकार हसन और इम्तियाज अहमद

वकार हसन और इम्तियाज अहमद
2

पाकिस्तान के वकार हसन और इम्तियाज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1955 में 7वें विकेट के लिए 308 रनों की पार्टनरशिप की थी. 
 

3.शेन डाउरिच और जेसन होल्डर

शेन डाउरिच और जेसन होल्डर
3

वेस्टइंडीज के शेन डाउरिच और जेसन होल्डर के बीच 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 7वें विकेट के लिए नाबाद 295 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

4.रोहित शर्मा और आर अश्विन

रोहित शर्मा और आर अश्विन
4

भारत के रोहित शर्मा और आर अश्विन के बीच 7वें विकेट के लिए 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 280 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

5.बीजे वाटलिंग और मिचेल सैंटनर

बीजे वाटलिंग और मिचेल सैंटनर
5

न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग और मिचेल सैंटनर के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में 7वें विकेट के लिए 261 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

6.वीवीएस लक्ष्मण और एमएस धोनी

वीवीएस लक्ष्मण और एमएस धोनी
6

भारत के वीवीएस लक्ष्मण और एमएस धोनी के बीच साउथ अफ्रीक के खिलाफ 2010 में 7वें विकेट के लिए नाबाद 259 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

7.यूसुफ योहाना और सकलैन मुश्ताक

यूसुफ योहाना और सकलैन मुश्ताक
7

पाकिस्तान के यूसुफ योहाना और सकलैन मुश्ताक के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2001 में 7वें विकेट के लिए 248 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

8. जैकी मैकग्ल्यू और ए मुर्रे

जैकी मैकग्ल्यू और ए मुर्रे
8

साउथ अफ्रीका के  जैकी मैकग्ल्यू और ए मुर्रे के बीच 1953 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7वें विकेट के लिए 246 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

9.जॉनी बेयरस्टो और जेमी ओवरटन

जॉनी बेयरस्टो और जेमी ओवरटन
9

इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो और जेमी ओवरटन के बीच 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7वें विकेट के लिए 241 रनों की पार्टनरशिप की थी. 
 

10.रवि शास्त्री और सैयद किरमानी

रवि शास्त्री और सैयद किरमानी
10

भारत के रवि शास्त्री और सैयद किरमानी के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 1984 में 7वें विकेट के लिए 235 रनों की साझेदारी हुई थी.
 

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
Test में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय जोड़ी
ये है दुनिया का एकलौता देश जहां का एक भी सैनिक युद्ध में नहीं हुआ शहीद
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
