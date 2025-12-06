FacebookTwitterYoutubeInstagram
Home

क्रिकेट

Test में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय जोड़ी

टेस्ट क्रिकेट में निचले क्रम पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. लेकिन ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जो मीडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. आज ऐसी 10 जोड़ियों से मिलवाने जा रहे है, जिसने छठे विकेट के लिए टेस्ट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप की है. इस लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय जोड़ी है.

मोहम्मद साबिर | Dec 06, 2025, 02:37 PM IST

1.बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो

बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो
1

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो ने 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ छठे विकेट के लिए 399 रनों की पार्टनरशिप की हुई है.
 

2.केन विलियमसन और बीजे वाटलिंग

केन विलियमसन और बीजे वाटलिंग
2

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और बीजे वाटलिंग के बीच श्रीलंका के खिलाफ 2015 में नाबाद 365 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

3.ब्रेंडन मैकुलम और बीजे वाटलिंग

ब्रेंडन मैकुलम और बीजे वाटलिंग
3

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और बीजे वाटलिंग के बीच भारत के खिलाफ 352 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

4.महेला जयवर्धने और प्रसन्ना जयवर्धने

महेला जयवर्धने और प्रसन्ना जयवर्धने
4

श्रीलंका के महेला जयवर्धने और प्रसन्ना जयवर्धने के बीच भारत के खिलाफ 2009 नें 351 रनों की पार्टनरशिप हुई है. 
 

5.जैक फिंगलटन और डॉन ब्रैडमैन

जैक फिंगलटन और डॉन ब्रैडमैन
5

ऑस्ट्रेलिया के जैक फिंगलटन और डॉन ब्रैडमैन के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 1937 में 346 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

6.मार्टिन गप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम

मार्टिन गप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम
6

न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम के बीच बांग्लादेश के बीच 2010 में 339 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

7.डेमियन मार्टिन और एडम गिलक्रिस्ट

डेमियन मार्टिन और एडम गिलक्रिस्ट
7

ऑस्ट्रेलिया के डेमियन मार्टिन और एडम गिलक्रिस्ट के बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2002 में 317 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

8.माइक हसी और ब्रैड हैडिन

माइक हसी और ब्रैड हैडिन
8

ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी और ब्रैड हैडिन के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 2010 में 307 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

9.हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ

हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ
9

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच भारत के खिलाफ 2025 में 303 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

10.दिलीप वेंगसरकर और रवि शास्त्री

दिलीप वेंगसरकर और रवि शास्त्री
10

भारत के दिलीप वेंगसरकर और रवि शास्त्री के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1986 में नाबाद 298 रनों की पार्टनरशिप की थी. 
 

