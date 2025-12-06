Test में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय जोड़ी

1 . बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो

1

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो ने 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ छठे विकेट के लिए 399 रनों की पार्टनरशिप की हुई है.

