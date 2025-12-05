FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर, कल मेरे समर्थन में 2 लाख लोग आएंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Smriti Mandhana New Video: स्मृति के हाथों में नहीं दिखी Engagement Ring, शादी टलने के बाद पहली बार किया पोस्ट

Smriti Mandhana New Video: स्मृति के हाथों में नहीं दिखी Engagement Ring, शादी टलने के बाद पहली बार किया पोस्ट

क्या होता है FDTL नॉर्म जिससे तय होता है कि कितने घंटे काम करेगा पायलट, जान लें नियम

क्या होता है FDTL नॉर्म जिससे तय होता है कि कितने घंटे काम करेगा पायलट, जान लें नियम

Range Rover-Mercedes क्यों नहीं, पुतिन संग फॉर्च्यूनर में बैठकर West को क्या संदेश दे गए पीएम मोदी?

Range Rover-Mercedes क्यों नहीं, पुतिन संग फॉर्च्यूनर में बैठकर West को क्या संदेश दे गए पीएम मोदी?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम

Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम

साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट

साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट

HomePhotos

क्रिकेट

Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम

टेस्ट क्रिकेट में 10वें नंबर पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप करना काफी काबिले तारीफ की बात है. हालांकि ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जो गेंदबाजों के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारियां की हुई हैं. आज ऐसी 10 जोड़ियों से मिलवाने जा रहे है, जिसने 10वें विकेट के लिए टेस्ट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप की है. 

मोहम्मद साबिर | Dec 05, 2025, 04:54 PM IST

1.जो रूट और जेम्स एंडरसन

जो रूट और जेम्स एंडरसन
1

इंग्लैंड के जो रूट ने तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के साथ मिलकर 2014 में भारत के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 198 रनों की पार्टनरशिप की थी. 
 

Advertisement

2.फिलिप ह्यूज और एश्टन एगर

फिलिप ह्यूज और एश्टन एगर
2

ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज और एश्टन एगर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में 10वें विकेट के लिए 163 रनों की साझेदारी की थी.
 

3.ब्रायन हेस्टिंग्स और रिचर्ड कालिंग

ब्रायन हेस्टिंग्स और रिचर्ड कालिंग
3

न्यूजीलैंड के ब्रायन हेस्टिंग्स और रिचर्ड कालिंग ने पाकिस्तान के खिलाफ 1973 में 10वें विकेट के लिए 151 रनों की पार्टनरशिप की थी. 
 

4.अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद

अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद
4

पाकिस्तान के अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1997 में 10वें विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी निभाई थी. 
 

TRENDING NOW

5.दिनेश रामदीन और टीनो बेस्ट

दिनेश रामदीन और टीनो बेस्ट
5

वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन और टीनो बेस्ट ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 143 रनों की पार्टनरशिप की थी. 
 

6.वसीम राजा और वसीम बारी

वसीम राजा और वसीम बारी
6

पाकिस्तान के वसीम राजा और वसीम बारी के बीच 1977 में इंग्लैंड के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

7.सचिन तेंदुलकर और जहीर खान

सचिन तेंदुलकर और जहीर खान
7

भारत के सचिन तेंदुलकर और जहीर खान के बीच 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 133 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

8.एर्स्किन फोस्टर और विल्फ्रेड रोड्स

एर्स्किन फोस्टर और विल्फ्रेड रोड्स
8

इंग्लैंड के एर्स्किन फोस्टर और विल्फ्रेड रोड्स के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1903 में 10वें विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी हुई थी. 

9.केन हिग्स और जॉन स्नो

केन हिग्स और जॉन स्नो
9

इंग्लैंड के केन हिग्स और जॉन स्नो ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1966 में 10वें विकेट के लिए 128 रन जोड़े थे. 
 

10.बीजे वाटलिंग और ट्रेंट बोल्ट

बीजे वाटलिंग और ट्रेंट बोल्ट
10

न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग और ट्रेंट बोल्ट के बीच बांग्लादेश के खिलाफ 2013 में 10वें विकेट के लिए 127 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम
Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम
साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट
साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement