Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 05, 2025, 04:54 PM IST
1.जो रूट और जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के जो रूट ने तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के साथ मिलकर 2014 में भारत के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 198 रनों की पार्टनरशिप की थी.
2.फिलिप ह्यूज और एश्टन एगर
ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज और एश्टन एगर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में 10वें विकेट के लिए 163 रनों की साझेदारी की थी.
3.ब्रायन हेस्टिंग्स और रिचर्ड कालिंग
न्यूजीलैंड के ब्रायन हेस्टिंग्स और रिचर्ड कालिंग ने पाकिस्तान के खिलाफ 1973 में 10वें विकेट के लिए 151 रनों की पार्टनरशिप की थी.
4.अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद
पाकिस्तान के अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1997 में 10वें विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी निभाई थी.
5.दिनेश रामदीन और टीनो बेस्ट
वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन और टीनो बेस्ट ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 143 रनों की पार्टनरशिप की थी.
6.वसीम राजा और वसीम बारी
पाकिस्तान के वसीम राजा और वसीम बारी के बीच 1977 में इंग्लैंड के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी हुई थी.
7.सचिन तेंदुलकर और जहीर खान
भारत के सचिन तेंदुलकर और जहीर खान के बीच 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 133 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
8.एर्स्किन फोस्टर और विल्फ्रेड रोड्स
इंग्लैंड के एर्स्किन फोस्टर और विल्फ्रेड रोड्स के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1903 में 10वें विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी हुई थी.
9.केन हिग्स और जॉन स्नो
इंग्लैंड के केन हिग्स और जॉन स्नो ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1966 में 10वें विकेट के लिए 128 रन जोड़े थे.
10.बीजे वाटलिंग और ट्रेंट बोल्ट
न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग और ट्रेंट बोल्ट के बीच बांग्लादेश के खिलाफ 2013 में 10वें विकेट के लिए 127 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.