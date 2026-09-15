ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेंडन टेलर के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ बने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी

Brendon Taylor Break Sachin Tendulkar Record: इस मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल होते ही जिम्बाब्वे के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 15 सितंबर को हरारे में खेला जा रहा है. इस मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल होते ही जिम्बाब्वे के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. इतना ही नहीं, उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि मैदान पर उतरते ही टेलर ने कौनसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और सचिन को पीछे छोड़ा है.

टेलर ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

ब्रेंडन टेलर ने रिटायरमेंट और आईसीसी के साढ़े तीन साल के निलंबन के बाद 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. अब वो 2004 में अपने डेब्यू के बाद से 22 साल और 146 दिन तक वनडे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है. उन्होंने भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनका 1989 से 2012 तक 22 साल और 91 दिनों का शानदार वनडे करियर रहा. अब टेलर सबसे लंबे समय तक वनडे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

टेलर जिम्बाब्वे के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. अपने वनडे करियर में टेलर अब तक 205 पारियों में 6,704 रन बना चुके हैं. वो जिम्बाब्वे की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस सूची में उनसे आगे सिर्फ एंडी फ्लावर हैं, जिन्होंने 208 पारियों में 6786 रन बनाए. टेलर ने अपने करियर में तीनों फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की कप्तानी भी की है. उन्होंने वनडे विश्व कप 2015 में शानदार प्रदर्शन किया था और दो शतक लगाए थे. इनमें से एक शतक उन्होंने भारत के खिलाफ बनाया था.

वर्ल्ड कप 2015 में भारत के खिलाफ मैच के बाद टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के काउंटी क्लब नॉटिंघमशायर के साथ तीन साल का 'कोलपैक' करार किया. हालांकि, वो इस अनुबंध को पूरा नहीं कर सके और अपने आखिरी सीजन के दौरान ही क्लब छोड़ दिया. इसके बाद में क्रिकेट से दूर रहने के दो साल से अधिक समय के बाद टेलर ने फिर से जिम्बाब्वे टीम में वापसी की और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया.