भारत के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल के रास्ते आज से ही धनश्री वर्मा से अलग हो गए. मुंबई फैमिली कोर्ट ने तलाक पर फैसला सुना दिया. जिसके साथ ही अब दोनों आधिकारिक रुप से अलग हो गए हैं. कोर्ट ने चहल को एलिमनी राशि के रुप में धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये देने के आदेश दिए हैं. साल 2020 के दिसंबर महीने में दोनों शादी के बंधन में बांधे थे. युजवेंद्र चहल जब कोर्ट में पहुंचे तो उनकी टी-शर्ट ने सबसे ज्यादा खींचा. उसपर कुछ ऐसा लिखा था. जिसने धनश्री वर्मा पर निशाना साधा है.

युजवेंद्र चहल आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. उनको मेगा ऑक्शन में 18 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत मिली है.

युजवेंद्र चहल को जैसे ही कोर्ट के पास देखा गया. मीडिया ने उनसे धनश्री वर्मा के साथ तलाक पर रिएक्शन पूछा. मगर वो बिना उत्तर दिए निकल गए. जिसके बाद वीडियो में सबका ध्यान उनके टी-शर्ट पर गया. जिसमें क्रिकेटर ने बिना बोले ही सबकुछ कह दिया था.

Yuzvendra Chahal wearing a t-shirt- 'Be your own Sugar Daddy ' while Visiting court.



Judge sahab bhi soch rahe honge kya banda hai ye 😂#dhanashreeverma #YuzvendraChahal pic.twitter.com/NpA59s9ETs