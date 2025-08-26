Add DNA as a Preferred Source
RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त

Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट

भारी-बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू-कश्मीर में जीवन अस्त-व्यस्त, वैष्णो देवी यात्रा पर कुछ दिनों के लिए लगी रोक

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?

Test में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90s' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस नंबर पर ऋषभ पंत

बिहार SSC 3000 से भी ज्यादा पदों के लिए कर रहा धुआंधार भर्तियां, 10वीं पास चूकें न मौका

पाचन-तनाव या पेट दर्द से रहते हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक आसन, कुछ ही दिन में मिल जाएगा छुटकारा

GATE 2026: एग्जाम फीस में बढ़ोतरी से लेकर नए पेपर की शुरुआत तक, जानें क्या हुए बड़े बदलाव

T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय

जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू किए 3 नए ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं के बाद इनकी पढ़ाई कर बनाएं करियर

क्रिकेट

RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त

RJ Mahvash Lost CLT10 Final: आरजे महवश की टीम सुप्रीम स्ट्राइकर्स को फाइनल में सुपर सॉनिक के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 26, 2025, 09:40 PM IST

RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त

टेनिस टूर्नामेंट चैंपियंस लीग टी10 में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने अपनी टीम खरीदी थी. महवश की टीम सुप्रीम स्ट्राइकर्स ने अपने पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली थी. लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी. CLT10 फाइनल मुकाबला सुप्रीम स्ट्राइकर्स और सुपर सॉनिक के बीच खेला गया था, जिसे सॉनिक ने 10 विकेट से जीत लिया है. ये टूर्नामेंट 22 अगस्त से 24 अगस्त तक खेला गया था. 

सुप्रीम स्ट्राइकर्स को मिली करारी शिकस्त

आरजे महवश की टीम सुप्रीम स्ट्राइकर्स को फाइनल मुकाबले में सुपर सॉनिक ने 10 विकेट से रौंद दिया था. स्ट्राइकर्स ने पहले खेलते हुए 10 ओवरों में 105 रन बनाए थे, जिसके जवाब में सॉनिक ने 5.4 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया और अपनी पहली ट्रॉफी अपने नाम की. दरअसल, महवश की टीम के कप्तान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श बीच खेल से रिटायर्ड आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे. उसके बाद टीम ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी. 

वहीं सुपर सॉनिक जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो टीम के पास 10 ओवरों में 106 रनों का टारगेट था. इस दौरान सॉनिक ने पहले ओवर में 19, दूसरे ओवर में 21 रन बना दिए. लेकिन तीसरा ओवर सिर्फ 5 रन का आया. हालांकि उसके बाद 22 रन का ओवर आया. फिर अंत में सॉनिक ने छठे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. 

चहल की तरह महवश का हाल

युजवेंद्र चहल की तरह आरजे महवश का भी हाल हुआ है. दरअसल, आईपीएल 2025 में चहल की टीम पंजाब किंग्स भी फाइनल तक पहुंच गई थी. लेकिन उन्हें आरसीबी के हाथों फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. हालांकि पंजाब और आरसीबी ही अपने पहले खिताब के लिए लड़ रही थी. लेकिन चहल की टीम को निराशा हाथ लगी. उसी तरग महवश की टीम ने टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में उन्हें हार मिली.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

