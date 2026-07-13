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अभिषेक के बाद वैभव सूर्यवंशी को मेंटर करना चाहते हैं युवराज सिंह, पूर्व ऑलराउंडर ने 15 साल के खिलाड़ी को दिया नया नाम

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अभिषेक के बाद वैभव सूर्यवंशी को मेंटर करना चाहते हैं युवराज सिंह, पूर्व ऑलराउंडर ने 15 साल के खिलाड़ी को दिया नया नाम

Yuvraj Singh on Vaibhav Suryavanshi: भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी Wimbledon 2026 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए सेंटर कोर्ट पहुंचे थे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 13, 2026, 08:00 PM IST

अभिषेक के बाद वैभव सूर्यवंशी को मेंटर करना चाहते हैं युवराज सिंह, पूर्व ऑलराउंडर ने 15 साल के खिलाड़ी को दिया नया नाम

Yuvraj Singh on Vaibhav Suryavanshi (Photo X)

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भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी Wimbledon 2026 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए सेंटर कोर्ट पहुंचे थे. लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब के सेंटर कोर्ट में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी नजर आए थे. इतना ही नहीं, वैभव और अभिषेक के साथ पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह भी नजर आए, जहां उन्होंने 15 साल के वैभव को एक नया नाम दिया है और उन्हें मेंटर करने की इच्छा भी जताई है. आइए जानते हैं कि वैभव को लेकर युवराज ने क्या कहा है. 

युवराज ने वैभव को दिया नया नाम

युवराज सिंह ने 'जियोस्टार' पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "मैं हमेशा खुद को टर्मिनेटर कहता हूं. अब 'टर्मिनेटर 4' अभिषेक शर्मा हैं, जो मुझसे चार गुना बेहतर हैं. उनके बाद 'टर्मिनेटर 6' वैभव सूर्यवंशी आते हैं, जो और भी ज्यादा बेहतर हुए हैं. मैंने अपने समय में अपना काम किया, अभिषेक ने इसे और आगे बढ़ाया और अब वैभव नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. ये उसी सफर का तीसरा चरण है. खेल को आगे बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं सिनर और अल्काराज को देखता हूं, तो मुझे दिखता है कि टेनिस कैसे बदल रहा है. मुझे अभिषेक और वैभव में भी वही बदलाव दिखता है. मैंने अभिषेक को ट्रेनिंग देने में काफी समय बिताया है और मैं वैभव के साथ भी समय बिताना पसंद करूंगा. उनका करियर बहुत शानदार होने वाला है. वो भविष्य के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मुझे यकीन है कि वो उस मुकाम तक पहुंचेंगे."

वैभव ने युवराज को लेकर कही ये बात

वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को लेकर कहा, "युवराज पाजी मेरे भी आदर्श हैं. उनसे पहली बार मिलना एक खास पल था. मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला और उन्होंने खेल के बारे में कई अहम बातें बताईं. उन्होंने खेल के मानसिक पहलू, दबाव को कैसे संभालें और खुद पर भरोसा करने की अहमियत के बारे में बात की. उनके जैसे व्यक्ति से इतना कुछ सीखने को मिलना बहुत अच्छा लगता है. मुझे यकीन है कि इससे मेरे करियर में आगे बहुत मदद मिलेगी."

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