MS Dhoni का फेवरेट था ये खिलाड़ी, युवराज सिंह ने बताया क्यों था कप्तान को ज्यादा पसंद

MS Dhoni चाहते थे कि 2011 वर्ल्डकप में युवराज सिंह की जगह उनका फेवरेट खिलाड़ी सुरेश रैना खेले लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें टीम में जगह दिलाई.

