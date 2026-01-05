दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर ने विराट कोहली के साथ वीडियो बनाने की जताई इच्छा, इस खास अंदाज में दिया कोलैब का न्योता

दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने एक बार फिर विराट कोहली के साथ वीडियो बनाने की इच्छा जताई है. उन्होंने भारतीय दर्शकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि भारत उनके सबसे बड़े दर्शक देशों में शामिल है.

दुनिया के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करते नजर आए हैं. जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है, ने साफ तौर पर कहा है कि वह विराट कोहली के साथ किसी वीडियो या फिल्म से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

458 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर

दरअसल, मिस्टर बीस्ट इस समय यूट्यूब की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं. उनके चैनल पर 458 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनके वीडियो दुनियाभर में देखे जाते हैं. हाल ही में Beast Games से जुड़े एक कार्यक्रम से पहले एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत के लिए अपना प्यार खुलकर जाहिर किया. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत उनके चैनल के लिए बेहद अहम है और यहां से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिलता है.

वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की

इसी इंटरव्यू में मिस्टर बीस्ट ने विराट कोहली को खास संदेश देते हुए कहा कि अगर कोहली यह बातचीत देख रहे हों, तो वे उनके साथ एक वीडियो शूट करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते कि भारत उनके सबसे बड़े दर्शक समूहों में से एक है और इसके लिए वे भारतीय फैंस के आभारी हैं. बताते चलें, यह पहली बार नहीं है जब मिस्टर बीस्ट ने विराट कोहली के साथ सहयोग की बात कही हो. इससे पहले अप्रैल 2025 में भी उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर विराट को टैग करते हुए उनके साथ वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की थी. उस पोस्ट के बाद क्रिकेट और डिजिटल दुनिया के फैंस में खासा उत्साह देखने को मिला था.

गौरतलब है कि, विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. 2025 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और कई अहम पारियां खेली हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके बल्ले से शतक और अर्धशतक निकले, जबकि घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की. इसके साथ ही लिस्ट-ए क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर वह यह कारनामा सबसे तेजी से करने वाले खिलाड़ी बने. बहरहाल, अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली मिस्टर बीस्ट के इस नए न्योते पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

