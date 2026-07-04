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इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में दूसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी का नाम

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया और 10 गेंदों मं 14 रनों की पारी खेली. भले ही वैभव डेब्यू मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 04, 2026, 08:47 PM IST

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में दूसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी का नाम

Vaibhav Suryavanshi (Photo ESPN)

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इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया और 10 गेंदों मं 14 रनों की पारी खेली. भले ही वैभव डेब्यू मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया है. वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इतना ही नहीं, वैभव ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू पहले खिलाड़ी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं. 

हसन रजा 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज हसन रजा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 14 साल 227 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे के खिलाफ 1996 में डेब्यू किया था. हालांकि, हसन का ये रिकॉर्ड पिछळे 30 सालों से कायम है. 

वैभव सूर्यवंशी

भारतीय स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ 2026 में डेब्यू किया है. 

मोहम्मद शरीफ

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मोहम्मद शरीफ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 साल 116 दिन की उम्र में 2001 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. हालांकि, उनके रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है और उनकी जगह दूसरे स्थान काबिज कर लिया है. 

मुश्ताक मोहम्मद

पाकिस्ता क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मुश्ताक मोहम्मद ने 15 साल 124 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1959 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. 

आकिब जावेद

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आकिब जावेद  ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1988 में सिर्प 16 साल 127 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. 

सचिन तेंदुलकर

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में 16 साल 205 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. 

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