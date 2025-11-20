मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता

Yuvraj Singh Step Sister: युवराज सिंह की दूसरी फैमिली से मिलवाने वाले हैं. योगराज सिंह ने दो बार शादी की हुई है, जिसकी वजह से उनकी दो फैमिली है. आइए जानते हैं कि उनकी दूसरी फैमिली में कौन-कौन है.

युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह अपने बेबाक बयानों के कारण हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं. योगराज ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच और 6 वनडे मुकाबले खेले हैं. हालांकि योगराज को नाम तब बड़ा हुआ, जब युवराज सिंह टीम इंडिया के लिए खेले. लेकिन आज हम आपको युवराज सिंह की दूसरी फैमिली से मिलवाने वाले हैं. योगराज सिंह ने दो बार शादी की हुई है, जिसकी वजह से उनकी दो फैमिली है. आइए जानते हैं कि उनकी दूसरी फैमिली में कौन-कौन है.

योगराज सिंह ने किससे की थी पहली शादी?

योगराज सिंह की पहली शादी युवराज सिंह की मां शबनम कौर से हुई थी. शबनम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती थीं. अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण अक्सर योगराज से झगड़ती रहती थी. उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम युवराज और जोरावर है, जब लड़के किशोर थे. तो उनके वैवाहिक कलह के कारण तलाक हो गया, जिसके बाद वे अपनी मां के साथ रहने लगे थे.

योगराज ने कब की दूसरी शादी?

योगराज सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जहां उनकी मुलाकात नीना से हुई थी. फिर शबनम से तलाक के बाद योगराज सिंह ने 1990 दशक में पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से शादी रचाई. उनकी शादी के कारण नीना को योगराज के साथ अमेरिका जाना पड़ा और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना फिल्मी करियर समाप्त कर दिया. योगराज के नीना से दो बच्चे हैं, जिनका नाम बेटा विक्टर और बेटी अमरजीत कौर हैं.

युवराज का सौतेली बहन से है खास रिश्ता

युवराज सिंह की सौतेली बहन अमरजीत कौर का उनसे काफी खास रिश्ता है. क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट्स हैं और दोनों को कई बार एक साथ भी देखा गया है. अमरजीत कौर एक टेनिस प्लेयर थी और बाद में उन्होंने रैकेट खेलना शुरू कर दिया. अमरजीत ने मलेशिया में एशिया पैसिफिक पैडल कप में पैडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया. युवराज और योगराज के रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं है. लेकिन फिर भी युवराज अपनी सौतेले भाई-बहन से अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं.

