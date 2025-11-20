FacebookTwitterYoutubeInstagram
पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो

पंजाब: लुधियाना में बब्बर खालसा से जुड़े 2 आतंकियों का एनकाउंटर, हैंड ग्रेनेड फेंकने की कर रहे थे तैयारी

मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता

दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता

Yuvraj Singh Step Sister: युवराज सिंह की दूसरी फैमिली से मिलवाने वाले हैं. योगराज सिंह ने दो बार शादी की हुई है, जिसकी वजह से उनकी दो फैमिली है. आइए जानते हैं कि उनकी दूसरी फैमिली में कौन-कौन है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 20, 2025, 08:04 PM IST

मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता

Yuvraj Singh Step Sister

युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह अपने बेबाक बयानों के कारण हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं. योगराज ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच और 6 वनडे मुकाबले खेले हैं. हालांकि योगराज को नाम तब बड़ा हुआ, जब युवराज सिंह टीम इंडिया के लिए खेले. लेकिन आज हम आपको युवराज सिंह की दूसरी फैमिली से मिलवाने वाले हैं. योगराज सिंह ने दो बार शादी की हुई है, जिसकी वजह से उनकी दो फैमिली है. आइए जानते हैं कि उनकी दूसरी फैमिली में कौन-कौन है. 

योगराज सिंह ने किससे की थी पहली शादी?

योगराज सिंह की पहली शादी युवराज सिंह की मां शबनम कौर से हुई थी. शबनम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती थीं. अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण अक्सर योगराज से झगड़ती रहती थी. उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम युवराज और जोरावर है, जब लड़के किशोर थे. तो उनके वैवाहिक कलह के कारण तलाक हो गया, जिसके बाद वे अपनी मां के साथ रहने लगे थे. 

योगराज ने कब की दूसरी शादी?

योगराज सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जहां उनकी मुलाकात नीना से हुई थी. फिर शबनम से तलाक के बाद योगराज सिंह ने 1990 दशक में पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से शादी रचाई. उनकी शादी के कारण नीना को योगराज के साथ अमेरिका जाना पड़ा और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना फिल्मी करियर समाप्त कर दिया. योगराज के नीना से दो बच्चे हैं, जिनका नाम बेटा विक्टर और बेटी अमरजीत कौर हैं.

मिलिए युवराज सिंह की इस खूबसूरत बहन से, ग्लैमरस अंदाज लूट लेगा दिल | Yuvraj singh step sister amy bundhel aka amarjot kaur beautiful photos

युवराज का सौतेली बहन से है खास रिश्ता

युवराज सिंह की सौतेली बहन अमरजीत कौर का उनसे काफी खास रिश्ता है. क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट्स हैं और दोनों को कई बार एक साथ भी देखा गया है. अमरजीत कौर एक टेनिस प्लेयर थी और बाद में उन्होंने रैकेट खेलना शुरू कर दिया. अमरजीत ने मलेशिया में एशिया पैसिफिक पैडल कप में पैडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया. युवराज और योगराज के रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं है. लेकिन फिर भी युवराज अपनी सौतेले भाई-बहन से अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं.  

कौन हैं युवराज सिंह की बहन, जिसने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में बनाई जगह

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

