राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल के दौरान बड़ा फैसला लिया है. जो मुंबई क्रिकेट के लिए एक झटका है. रिपोर्ट्स के अनुसार यशस्वी जायसवाल ने मुंबई छोड़ने और गोवा जाने का फैसला किया है.

🚨 YASHASVI JAISWAL TO GOA 🚨



- Jaiswal has written an Email to MCA seeking NOC to change his state team from Mumbai to Goa from next season. [Devendra Pandey From Express Sports] pic.twitter.com/vazJnjcPqy