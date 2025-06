भारत के युवा गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) विवादों के घेरे में फंस गए हैं. आईपीएल 2025 (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 18 साल के बाद खिताब दिलाने में यश दयाल का बड़ा योगदान रहा था. उनपर यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोप लगे है. युवती उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की रहने वाली है. पीड़िता ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है.

युवती ने यश दयाल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. लेकिन उन्होंने इस शिकायती पत्र में खिलाड़ी का नाम नहीं है. वही पीड़िता ने यूपी के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़ित युवती ने शिकायत का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. जिसमें लिखा है कि वो पिछले 5 साल से यश दयाल के रिश्ते में थी. उनको आरसीबी के स्टार खिलाड़ी ने शादी का झांसा देकर भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया. वही इस पोस्ट में दावा है कि दयाल ने उस युवती को अपने परिवार से भी मिलाया था. यश ने बहू के रुप में परिवार से मिलवाया था.

Explosive Allegations Against RCB Pacer Yash Dayal!



Ujjwala Singh, a girl from UP, has accused Yash Dayal of emotional, mental, and physical abuse over a 5-year relationship. She claims he promised marriage, introduced her to his family like a daughter-in-law — and then… pic.twitter.com/g4dN0px0il