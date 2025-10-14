WTC Points Table: वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया का WTC अंक तालिका में हुआ बंपर फायदा, जानें कौन है नंबर-1 टीम?

Watch: भारत लौटे विराट कोहली, क्लासिक लुक में आए नजर; टीम इंडिया के साथ जल्द रवाना होंगे ऑस्ट्रेलिया
क्रिकेट
WTC Points Table 2025-27: स्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद भारत को WTC अंक तालिका में क्या फायदा हुआ है और नंबर-1 टीम कौनसी है?
भारतीय क्रिकेट टीम ने दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हरा दिया है और सीरीज अपने नाम कर ली है. इस सीरीज जीतने के साथ-साथ टीम इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में भी बंपर फायदा हुआ है. WTC का चौथा संस्करण जून 2025 से शुरू हुआ है और जून 2027 में खत्म होगा. आइए जानते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद भारत को WTC अंक तालिका में क्या फायदा हुआ है और नंबर-1 टीम कौनसी है?
कैसी है WTC की पॉइंट्स टेबल?
टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ जीतने के बाद भी तीसरे स्थान पर है. भारतीय टीम ने 7 मैचों में 4 जीत हासिल की है और दो में हार का सामना किया है. हालांकि एक मैच ड्रॉ रहा था. टीम 52 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर ही है. वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद टीम की पोजिशन चेंज नहीं हुई है. लेकिन टीम को पॉइंट्स मिले हैं, जो आगे चलकर टीम को फायदा दे सकते हैं.
कौन है टॉप पर?
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी 3 मैचों में जीत हासिल की है और टीम 36 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर है. वहीं दूसरे स्थान पर श्रीलंका का नाम है. श्रीलंका ने 2 मैचों में 1 जीत हासिल की है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है. वहीं तीसरे भारत और चौथे पर इंग्लैंड और 5वें स्थान पर बांग्लादश का नाम है. बांग्लादेश ने दो मैच खेले है, जिसमें एक ड्रॉ हुआ है और एक मैच टीम हारी है. जबकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका इस संस्करण का पहला मैच खेल रहे हैं. न्यूजीलैंड ने अभी तक अपना पहला मैच नहीं खेला है. वहीं वेस्टइंडीज ने 5 मैच खेले और पांचों में टीम को हार मिली.
ऐसा रहा भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा मुकाबला
दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 518 रन बनाए और टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रनों सिमट गई और टीम इंडिया के पास 270 रनों की विशाल बढ़त थी. तो कप्तान गिल ने उन्हें फॉलोऑन खेलने को दे दिया. लेकिन इस बार कैरिबियाई टीम ने दमदार वापसी की. जॉम कैप्बेल और शाई होप दोनों ने शतक ठोक दिया. इसके अलावा जस्टिन गीव्स ने नाबाद अर्धशतक ठोक दिया. ऐसे में टीम ने दूसरी पारी में 390 रन बोर्ड पर लगा दिए और भारत को 121 रनों का टारगेट दे दिया. इसके जवाब में 5वें दिन के खेल की सुबह भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाकर 7 विकेट से मैच जीत लिया.
