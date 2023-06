WTC Final: गलतियों से न सीखने की है टीम इंडिया की पुरानी आदत, तभी ICC Finals में होता है ऐसा हाल

WTC Final 2023: Shubman Gill और Cheteshwar Pujara एक ही तरीके से आउट हुए. जिसके बाद लगातार टीम के लचर प्रदर्शन की आलोचना हो रही है.

