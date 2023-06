WTC Final: Scott Boland की चाल में फंसे Virat Kohli, एक गलती और स्टीव स्मिथ ने उड़ते हुए पकड़ लिया कैच

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम संघर्ष कर रही है. 444 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने 5 विकेट गंवा दिए हैं.

