WTC Final: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने विराट और रोहित को लताड़ा, रहाणे और शार्दुल की तारीफ में कह दी ये बात

WTC 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल के पहले दिन के पहले सत्र को छोड़कर हमेशा आगे रही है और अब मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है.

wtc final ind vs aus ramiz raja on shardul thakur and ajinkya rahane batting after flop show of rohit virat