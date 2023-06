WTC Final 2023: सिराज-शार्दुल के बाद किंग और प्रिंस कर दें ये काम तो ट्रॉफी के साथ घर लौटेगी टीम

WTC Final Team India Can Win: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 के फाइनल में 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है. भारत की हालत काफी खराब है और अब जीत के लिए फैंस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं. जानें भारत की जीत की जीत के लिए क्या संभावना हैं.

Team India Can Win WTC Know How