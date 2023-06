WTC Final: Steve Smith ने जड़ा टेस्ट करियर का 31वां शतक लेकिन Virat Kohli के आसपास भी नहीं फटकते

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 31वां और भारत के खिलाफ 9वां शतक जड़ दिया.

wtc final 2023 Most international hundreds among active players virat kohli vs steve Smith india vs australia