WTC Points Table: भारत-श्रीलंका टेस्ट के बाद कैसी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका? टीम इंडिया को हुआ फायदा

WTC 2026-27 Points Table: इस जीत का फायदा टीम इंडिया को WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ है. श्रीलंका को हार के बाद भारी नुकसान हो हुआ है.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 के फाइनल के जरिए से टीम इंडिया के लिए श्रीलंका टेस्ट सीरीज काफी अहम है. भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने 165 रनों से विशाल जीत हासिल की है. इस जीत का फायदा टीम इंडिया को WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ है. हालांकि, श्रीलंका को हार के बाद भारी नुकसान हो हुआ है. आइए जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट के बाद WTC की अंक तालिका कैसा है.

WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ भारत को फायदा

श्रीलंका के खिलाफ भारत को इस जीत का फायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में भी हुआ है. भारत का जीत प्रतिशत अब 53.33 हो गया है. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने WTC के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है. हालांकि, भारत की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, श्रीलंका का जीत प्रतिशत हार के बाद अब 33.33 रह गया है. टीम पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर काबिज है.

कैसी है WTC की अंक तालिका?

WTC 2026-27 पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है और टीम 77.78 के जीत प्रतिशत के साथ टॉप पर बनी हुई है. वहीं, साउथ अफ्रीका 75 के जीत प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है. न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 72.22 है और वो टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद है. ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में हराने के बाद बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 66.67 हो चुका है और वो भारत से ठीक एक स्थान ऊपर चौथे नंबर पर है.

कैसा रहा भारत-श्रीलंका का गॉल टेस्ट?

गॉल टेस्ट में भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की पारी 284 रनों पर ही सिमट गई. ऐसे में टीम इंडिया ने 178 रनों की विशाल बढ़त हासिल की थी. हालांकि, टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 193 रनों पर ही सिमट गई थी. लेकिन विशाल बढ़त हासिल करने के बाद भारत ने श्रीलंका को 372 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था. ऐसे में मेजबान टीम इस टारगेट का पीछा करते हुए सिर्फ 206 रनों पर सिमट गई और 165 रनों से मुकाबला गंवा दिया है.