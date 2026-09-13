WTC Points Table: पाकिस्तान पर जीत के बाद इंग्लैंड को डब्ल्यूटीसी में फायदा, जानें अब कैसी है पॉइंट्स टेबल

WTC Points Table: इंग्लैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. टीम का जीत प्रतिशत अब श्रीलंका से बेहतर हो गया है और भारत के करीब पहुंच गया है.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे इंग्लिश टीम ने 3-0 से अपने नाम की और पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया है. इसके साथ ही इंग्लैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. इस जीत के बाद इंग्लैंड छठे स्थान पर तो कायम है, लेकिन टीम का जीत प्रतिशत श्रीलंका से कहीं बेहतर हो गया है. आइए जानते हैं कि इंग्लैंड अब भारत से कितना पीछे है.

WTC में हुआ इंग्लैंड का फायदा

उनके अगले साल ओवल में होने वाले WTC फाइनल में खेलने की संभावना कम है, लेकिन उन्होंने 9 टीमों की स्टैंडिंग में अपना छठा स्थान मजबूत कर लिया है. वो श्रीलंका से और आगे निकल गए हैं और दो बार फाइनल तक का सफर तय करने वाली भारतीय टीम के करीब पहुंच गए हैं. तीसरे टेस्ट से पहले धीमी ओवर-रेट की गलतियों के कारण 14 पॉइंट्स काटे जाने के बाद इंग्लैंड के नाम 15 मैचों में 62 पॉइंट्स और जीत प्रतिशत 34.44 था. एजबेस्टन में मिली जीत से उनके 16 मैचों में कुल पॉइंट्स 74 हो गए और उनका जीत प्रतिशत बढ़कर 38.54 प्रतिशत हो गया, जो अभी भी भारत के 51.51 के जीत प्रतिशत से काफी पीछे है.

वहीं, डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो गई है. बर्मिंघम में मिली हार से पहले ही वो सबसे निचले पायदान पर थे और अब उनका जीत प्रतिशत 16.67 प्रतिशत से घटकर 14.81 प्रतिशत हो गया है, क्योंकि उन्होंने केवल दो मैच जीते हैं और धीमी ओवर-रेट के कारण उनके आठ अंक भी काटे गए थे.

ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. बांग्लादेश के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद उनके 96 पॉइंट्स और जीत प्रतिशत 80 है. साउथ अफ्रीका 36 पॉइंट्स (चार मैचों में) और 75 के जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड 6 मैचों में 72.22 के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है.

भारत से आगे है बांग्लादेश

बांग्लादेश डार्विन में मिली जीत के कारण भारत से आगे है और 6 मैचों में उनका जीत प्रतिशत 55.56 है और टीम चौथे स्थान पर काबिज है. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीतने के बाद भारत के 11 मैचों में 68 प्वाइंट्स और 51.52 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है. पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका सातवें और वेस्टइंडीज आठवें स्थान पर हैं. श्रीलंकाई टीम के 6 मैचों में जीत प्रतिशत 33.33 है, जबकि वेस्टइंडीज का 12 मैचों में जीत प्रतिशत 20.83 है.