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WTC Points Table: पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड का डब्ल्यूटीसी में फायदा, जानें अब कैसे ही पॉइंट्स टेबल

WTC 2026-27 Points Table: सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 पॉइंट्स टेबल में फायदा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की हालत और भी खस्ता हो गई है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 31, 2026, 05:21 PM IST

WTC Points Table: पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड का डब्ल्यूटीसी में फायदा, जानें अब कैसे ही पॉइंट्स टेबल

WTC 2026-27 Points Table (Photo X)

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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के लॉर्ड्स टेस्ट में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 194 रनों से करारी शिकस्त दी है और 2-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है. हालांकि, सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 पॉइंट्स टेबल में फायदा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की हालत और भी खस्ता हो गई है. आइए जानते हैं कि इसके बाद WTC की पॉइंट्स टेबल कैसी है. 

WTC में हुआ इंग्लैंड का फायदा

इंग्लैंड ने लीड्स के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की. इसके साथ ही इंग्लिश टीम ने डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में एक पायदान की छलांग लगाई है. इंग्लैंड का जीत प्रतिशत अब 34.44 हो गया है और टीम टेबल में अब छठे नंबर पर पहुंच गई है. इंग्लैंड टीम की जीत से श्रीलंका का नुकसान हुआ है और वो सातवें नंबर पर खिसक गई है. वहीं, पाकिस्तान टेबल में सबसे निचले पायदान पर है और टीम का जीत प्रतिशत महज 16.67 रह गया है.

इंग्लैंड की जीत से भारत का खतरा?

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है और टीम का जीत प्रतिशत 80 है. वहीं, साउथ अफ्रीका 75 के जीत प्रतिशत के साथ डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज है.न्यूजीलैंड 72.22 के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है. बांग्लादेश 55.56 जीत प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है. भारतीय टीम 51.52 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है. हालांकि, अब इंग्लैंड की टीम भारत से ठीक नीचे छठे स्थान पर है. 

  • ऑस्ट्रेलिया- (PCT- 80.00)
  • साउथ अफ्रीका- (PCT- 75.00)
  • न्यूजीलैंड- (PCT- 72.22)
  • बांग्लादेश- (PCT- 55.56)
  • भारत- (PCT- 51.52)
  • इंग्लैंड- (PCT- 34.44)
  • श्रीलंका- (PCT- 33.33)
  • वेस्टइंडीज- (PCT- 20.83)
  • पाकिस्तान- (PCT- 16.67)

ऐसा रहा लॉर्ड्स टेस्ट

दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड का प्रदर्शन शानदार रहा. पहली पारी में 290 रन बनाने के बाद इंग्लिश गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को पहली इनिंग में सिर्फ 110 रनों पर समेट दिया था. इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 208 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 389 रनों का लक्ष्य रखा. हालांकि, ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में भी आसानी से घुटने टेक दिए और पूरी टीम 194 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है. सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 9 सितंबर से बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट मैदान पर खेला जाना है. 

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