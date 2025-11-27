FacebookTwitterYoutubeInstagram
‘संविधान दिवस’ के कार्यक्रम में शामिल न होने वाले पार्टी सांसदों से बीजेपी नेतृत्व नाराज, मिल सकता है कारण बताओ नोटिस | हरियाणा के नूंह से जासूस रिजवान गिरफ्तार, रिजवान पर ISI के लिए जासूसी का आरोप, आतंकी डॉक्टरों से संबंध होने का आरोप | J&K के शोपियां में पुलिस का ऑपरेशन, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापामारी, प्रतिबंधित संगठन है जमात ए इस्लामी

WPL Auction 2026 Live: यूपी वॉरियर्स ने किया RTM का इस्तेमाल, 3.20 करोड़ में दीप्ती शर्मा को खरीदा

'मेरा वाला जिसके साथ सुहागरात...' स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद RJ Mahvash ने दिया बड़ा बयान

सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

क्रिकेट

WPL Auction 2026 Live: यूपी वॉरियर्स ने किया RTM का इस्तेमाल, 3.20 करोड़ में दीप्ती शर्मा को खरीदा

WPL Auction 2026 Live: का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है. नीलामी में खिलाड़ियों पर 3.30 बजे सो बोलियां लगने वाली है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 27, 2025, 04:04 PM IST

WPL Auction 2026 Live: यूपी वॉरियर्स ने किया RTM का इस्तेमाल, 3.20 करोड़ में दीप्ती शर्मा को खरीदा

WPL Auction 2026 Live 

Womens Premier League 2026 का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है. नीलामी में खिलाड़ियों पर 3.30 बजे सो बोलियां लगने वाली है. हालांकि भारतीय स्टार दीप्ति शर्मा पर सभी टीमों की खास नजरे टिकीं होंगी. क्योंकि दीप्ति अपने बल्ले का साथ साथ गेंद से भी धमाल मचाती हैं. हालांकि  WPL ऑक्शन के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 

यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

दिल्ली कैपिटल्स ने लौरा वोल्वार्ड्ट को 1.10 करोड़ में खरीदा

यूपी वॉरियर्स ने मेग लैनिंग को 1.90 करोड़ में खरीदा

यूपी वॉरियर्स ने सोफी एक्लेस्टोन को 85 लाख रुपये में खरीदा

गुजरात जायंट्स ने रेणुका ठाकुर को 60 लाख में खरीदा

गुरजरात जायंट्स ने दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ में खरीदा ( RTM)

सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ में खरीदा 

एलिसा हीली रही अनसोल्ड

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव
छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? 99% लोग नहीं जानते होंगे
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
