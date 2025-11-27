WPL Auction 2026 Live: यूपी वॉरियर्स ने किया RTM का इस्तेमाल, 3.20 करोड़ में दीप्ती शर्मा को खरीदा

WPL Auction 2026 Live: का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है. नीलामी में खिलाड़ियों पर 3.30 बजे सो बोलियां लगने वाली है.

Womens Premier League 2026 का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है. नीलामी में खिलाड़ियों पर 3.30 बजे सो बोलियां लगने वाली है. हालांकि भारतीय स्टार दीप्ति शर्मा पर सभी टीमों की खास नजरे टिकीं होंगी. क्योंकि दीप्ति अपने बल्ले का साथ साथ गेंद से भी धमाल मचाती हैं. हालांकि WPL ऑक्शन के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

दिल्ली कैपिटल्स ने लौरा वोल्वार्ड्ट को 1.10 करोड़ में खरीदा

यूपी वॉरियर्स ने मेग लैनिंग को 1.90 करोड़ में खरीदा

यूपी वॉरियर्स ने सोफी एक्लेस्टोन को 85 लाख रुपये में खरीदा

गुजरात जायंट्स ने रेणुका ठाकुर को 60 लाख में खरीदा

गुरजरात जायंट्स ने दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ में खरीदा ( RTM)

सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ में खरीदा

एलिसा हीली रही अनसोल्ड