ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- 46 साल बाद संभल में कुएं की खुदाई, 46 साल पहले हुए दंगे में मारे गए रामशरण के भतीजे ने की थी खुदाई की मांग, अब DM, SP के निर्देश पर खुदाई शुरू हुई | 'संविधान दिवस' के कार्यक्रम में शामिल न होने वाले पार्टी सांसदों से बीजेपी नेतृत्व नाराज, मिल सकता है कारण बताओ नोटिस | हरियाणा के नूंह से जासूस रिजवान गिरफ्तार, रिजवान पर ISI के लिए जासूसी का आरोप, आतंकी डॉक्टरों से संबंध होने का आरोप | J&K के शोपियां में पुलिस का ऑपरेशन, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापामारी, प्रतिबंधित संगठन है जमात ए इस्लामी

Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा बनीं WPL की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, जानें किस टीम ने खरीदा

Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं. आइए जानते हैं कि दीप्ति को किस टीम ने शामिल किया है और उन्हें कितने रुपये मिले हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 27, 2025, 04:27 PM IST

Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा बनीं WPL की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, जानें किस टीम ने खरीदा

Deepti Sharma WPL Auction

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए नई दिल्ली में गुरुवार 27 नवंबर को ऑक्शन हो रहा है. हालांकि मार्की राउंड खत्म खत्म हो गया है. इस दौरान भारतीय ऑलराउंडर सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. हालांकि उन्होंने WPL में इतिहास रच दिया है. क्योंकि वो WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं. आइए जानते हैं कि दीप्ति को किस टीम ने शामिल किया है और उन्हें कितने रुपये मिले हैं.

दीप्ती पर लगी करोड़ों की बोली

दीप्ति शर्मा के लिए कई टीमों ने बोली लगाई थी. उनपर दिल्ली ने 3.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. लेकिन फिर यूपी ने RTM का इस्तेमाल करते अपने टीम में शामिल कर लिया है. इससे पहले सीजन 2 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीदा था. हालामकि अब वो विमेंस प्रीमियर लीग की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं. 

WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी

विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं. उन्हें साल 2023 में आरसीबी ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि अब दीप्ति शर्मा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. यूपी ने उन्हें 3.20 करोड़ में खरीद लिया है.

  • स्मृति मंधाना – ₹3.40 करोड़ 2023
  • दीप्ति शर्मा – ₹3.20 करोड़ 2025
  • अमेलिया केर- 3 करोड़ 2025
  • जेमिमा रोड्रिग्स – ₹2.20 करोड़ 2023
  • शैफाली वर्मा – ₹2.20 करोड़ 2025

