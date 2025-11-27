Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा बनीं WPL की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, जानें किस टीम ने खरीदा

Deepti Sharma WPL Auction: दीप्ति शर्मा WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं. आइए जानते हैं कि दीप्ति को किस टीम ने शामिल किया है और उन्हें कितने रुपये मिले हैं.

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए नई दिल्ली में गुरुवार 27 नवंबर को ऑक्शन हो रहा है. हालांकि मार्की राउंड खत्म खत्म हो गया है. इस दौरान भारतीय ऑलराउंडर सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. हालांकि उन्होंने WPL में इतिहास रच दिया है. क्योंकि वो WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं. आइए जानते हैं कि दीप्ति को किस टीम ने शामिल किया है और उन्हें कितने रुपये मिले हैं.

दीप्ती पर लगी करोड़ों की बोली

दीप्ति शर्मा के लिए कई टीमों ने बोली लगाई थी. उनपर दिल्ली ने 3.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. लेकिन फिर यूपी ने RTM का इस्तेमाल करते अपने टीम में शामिल कर लिया है. इससे पहले सीजन 2 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीदा था. हालामकि अब वो विमेंस प्रीमियर लीग की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं.

UP Warriorz fans, welcome back @Deepti_Sharma06! 👏@UPWarriorz use the RTM card to bring back the all-rounder for INR 3.2 Crore 💰#TATAWPL | #TATAWPLAuction pic.twitter.com/f3Z1gWtgNX — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी

विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं. उन्हें साल 2023 में आरसीबी ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि अब दीप्ति शर्मा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. यूपी ने उन्हें 3.20 करोड़ में खरीद लिया है.

स्मृति मंधाना – ₹3.40 करोड़ 2023

दीप्ति शर्मा – ₹3.20 करोड़ 2025

अमेलिया केर- 3 करोड़ 2025

जेमिमा रोड्रिग्स – ₹2.20 करोड़ 2023

शैफाली वर्मा – ₹2.20 करोड़ 2025

