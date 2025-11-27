WPL 2026 Schedule: BCCI ने डब्ल्यूपीएल 2026 की तारीखों का किया ऐलान, जानें कब और कहां खेले जाएंगे चौथे सीजन के मुकाबले?

WPL 2026 Schedule: महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को दिल्ली में हो रही नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के कार्यक्रम को लेकर अहम ऐलान किया है.

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को दिल्ली में हो रही नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के कार्यक्रम को लेकर अहम ऐलान किया है. महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा. हालांकि अगले साल यानी फरवरी 2026 में ही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी भारत में खेला जाएगा, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उस आईसीसी इवेंट से पहले डब्ल्यूपीएल करवाने की योजना बनाई है. आइए जानते हैं कि डब्ल्यूपीएल 2026 के मुकाबले कहां खेले जाएंगे?

कहां खेले जाएंगे डब्ल्यूपीएल 2026 के मुकाबले?

बीसीसीआई के मुताबिक अगले सीजन के मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा. नवी मुंबई पिछले कुछ सालों में महिला इंटरनेशनल मैचों और महिला प्रीमियर लीग के लिए बेहद अहम वेन्यू के रूप में उभरा है. लेकिन वडोदरा में होने वाले मैच निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोमांच पैदा करेंगे. महिला प्रीमियर लीग 2026 लीग का चौथा सीजन होगा. लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी.

पिछले तीन सीजन में 2 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन रही है, जबकि तीनों ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स उप उपविजेता रही है. 2023 में खेले गए पहले सीजन में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता बनी थी. 2024 में नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिलाड़ी जीता था. 2024 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया था.

दीप्ति शर्मा रही डब्ल्यूपीएल 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी

डब्ल्यूपीएल 2026 नीलामी में दीप्ति शर्मा को दिल्ली ने 50 लाख रुपये में खरीद लिया था. लेकिन फिर यूपी वॉरियर्स ने आरटीएम का दाव खेला, जिसके बाद दिल्ली से पूछा गया कि आप कितने रुपये में उन्हें खरीद सकते हैं, तो दिल्ली ने 3.20 करोड़ रुपये कह दिया. ऐसे में यूपी ने 3.20 करोड़ में ही दीप्ति को उस राशि में अपनी टीम में शामिल कर लिया. इस तरह दीप्ति शर्मा डब्ल्यूपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं.

