WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

WPL 2026 Opening Ceremony: महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच के साथ हुई. इसके अलावा हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने भी जलवा बिखेरा है.

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का आगाज आज यानी शुक्रवार 9 जनवरी से हो गया है. लीग का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. लेकिन इस मैच से पहले भव्य ओपनिंग सेरेमनी हुई है. ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच के साथ हुई. इसके अलावा हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने भी जलवा बिखेरा है. आप नीचे देख सकते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या हुआ है.

मिस यूनिवर्स 2021 की स्पीच से हुई शुरुआत

मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू ने बागी 4 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत अपनी स्पीच से की है. उन्होंने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की बात की. हरनाज की इस स्पीच को हजारों दर्शक स्टेडियम में बैठ कर सुन रहे थे, जो उन्हें मोटीवेट कर रहे थे.

What a way to kick things off! 🥳



Harnaaz Sandhu sets the tone at the #TATAWPL 2026 opening ceremony, enthralling fans in Navi Mumbai 💃#MIvRCB | #KhelEmotionKa pic.twitter.com/K6atioT4tK — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 9, 2026

फिर जैकलिन फर्नांडीस ने काटा गदर

मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच के बाद जैकलीन फर्नांडीज ने अपनी परफॉर्मेंस से हजारों फैंस के दिल जीत लिए. उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी पर लाल परी-लाल परी और जुम्मे के रात है जैसे गानों पर डांस किया और फैंस को एंटरटेन किया.

ALL EYES ON THE STAGE ✨🔥@Asli_Jacqueline brings the sparkle, the swagger, and the showstopping energy to the TATA WPL Opening Ceremony.



A glamorous kickoff to a season filled with emotion because YEH KHEL HAI EMOTION KA ❤️✨#TATAWPL, #MIvRCB 👉 LIVE NOW ➡️… pic.twitter.com/X2Up3442jV — Star Sports (@StarSportsIndia) January 9, 2026

हनी सिंह के गाने से हुआ ओपनिंग सेरेमनी का अंत

हरनाज कौर संधू और जैकलीन फर्नांडीज की परफॉर्मेंस के बाद हनी सिंह ने मेहफिल अपने नाम की. ओपनिंग सेरेमनी में हनी ने मिलियर, पायल और ब्ल्यू आइज जैसे अपने गाने गाए. हनी सिंह की परफॉर्मेंस के बाद दर्शक मैदा पर ही झूमने लगे. हालांकि इसके बाद दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए और तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ.

