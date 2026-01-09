FacebookTwitterYoutubeInstagram
WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA ने दिया गया कहा ऐसा...

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

WPL 2026 Opening Ceremony: महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच के साथ हुई. इसके अलावा हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने भी जलवा बिखेरा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 09, 2026, 08:45 PM IST

WPL 2026 Opening Ceremony

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का आगाज आज यानी शुक्रवार 9 जनवरी से हो गया है. लीग का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. लेकिन इस मैच से पहले भव्य ओपनिंग सेरेमनी हुई है. ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच के साथ हुई. इसके अलावा हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने भी जलवा बिखेरा है. आप नीचे देख सकते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या हुआ है.

मिस यूनिवर्स 2021 की स्पीच से हुई शुरुआत

मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू ने बागी 4 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत अपनी स्पीच से की है. उन्होंने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की बात की. हरनाज की इस स्पीच को हजारों दर्शक स्टेडियम में बैठ कर सुन रहे थे, जो उन्हें मोटीवेट कर रहे थे. 

फिर जैकलिन फर्नांडीस ने काटा गदर

मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच के बाद जैकलीन फर्नांडीज ने अपनी परफॉर्मेंस से हजारों फैंस के दिल जीत लिए. उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी पर लाल परी-लाल परी और जुम्मे के रात है जैसे गानों पर डांस किया और फैंस को एंटरटेन किया. 

हनी सिंह के गाने से हुआ ओपनिंग सेरेमनी का अंत

हरनाज कौर संधू और जैकलीन फर्नांडीज की परफॉर्मेंस के बाद हनी सिंह ने मेहफिल अपने नाम की. ओपनिंग सेरेमनी में हनी ने मिलियर, पायल और ब्ल्यू आइज जैसे अपने गाने गाए. हनी सिंह की परफॉर्मेंस के बाद दर्शक मैदा पर ही झूमने लगे. हालांकि इसके बाद दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए और तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ. 

