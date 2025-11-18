FacebookTwitterYoutubeInstagram
Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा के लिए ये खास चीज करें दान

Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानें कब, कहां और कैसे देखें नीलामी

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

खूंखार डाकुओं का कभी गढ़ था ये जिला, यहां दबिश देने में पुलिस के भी छूटते थे पसीने

क्रिकेट

क्रिकेट

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानें कब, कहां और कैसे देखें नीलामी

WPL 2026 Auction: WPL के चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान भी कर दिया है. WPL 2026 मेगा ऑक्शन इसी महीने के अंत में होगा, जिसमें कई बड़े-छोटे सभी खिलाड़ियों पर टीमें भारी बोली लग सकती है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 18, 2025, 12:41 PM IST

WPL 2026 Auction

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह है. बीसीसीआई भी WPL 2026 के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है. वहीं चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान भी कर दिया है. WPL 2026 मेगा ऑक्शन इसी महीने के अंत में होगा, जिसमें कई बड़े-छोटे सभी खिलाड़ियों पर टीमें भारी बोली लग सकती है. आइए जानते हैं कि WPL 2026 नीलामी को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं. 

कब होगा WPL 2026 मेगा ऑक्शन?

महिला प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्शन 27 नवंबर 2025 को होगा. इस बड़े इवेंट का आयोजन दिल्ली में होना है. यहां सभी 5 फ्रेंचाइजी अपना-अपना स्क्वाड मजबूत करने के लिए बोली लगाएंगी. इस नीलामी में WPL इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी मिल सकता है. 

WPL नीलामी में कितने खिलाड़ी बिकेंगे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, हर एक टीम को अपने स्क्वाड में कम से कम 18 खिलाड़ी शामिल करने की अनुमति है. कुल 5 टीमों के कुल 73 स्लॉट बाकी है, जिसमें 23 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के हैं. 

किसके पास सबसे बड़ा पर्स?

  • यूपी वॉरियर्स- 14.5 करोड़
  • गुजरात जायंट्स- 9 करोड़
  • रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू- 6.15 करोड़
  • मुंबई इंडियंस- 5.75 करोड़
  • दिल्ली कैपिटल्स- 5.7 करोड़

कहां देखें लाइव?

महिला प्रीमियर लीग 2026 मेगा ऑक्शन को टीवी पर आप स्टार स्पोट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. इतना ही नहीं इस इवेंट के ताजा अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट WPLT20.com पर भी मिलेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

