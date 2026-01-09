FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

कोलकाता में ED की कार्रवाई का विरोध, TMC की रैली में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद, TMC की रैली में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद

क्रिकेट

क्रिकेट

WPL 2026 Live Streaming: कब-कहां और देखें महिला प्रीमियर लीग, आज से होगा टूर्नामेंट का आगाज

WPL 2026 Live Streaming: महिला प्रीमियर लीग 2026 का आगाज आज यानी शुक्रवार 9 जनवरी से हो रहा है. फैंस WPL 2026 को कब-कहां और कैसे देख सकते हैं. यहां आप पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स जान सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 09, 2026, 12:42 PM IST

महिला प्रीमियर लीग 2026 का आगाज आज यानी शुक्रवार 9 जनवरी से हो रहा है. इस सीजन के शुरुआत से ही मुंबई की नजरे अपने चौथे खिताब पर होंगी, जबकि आरसीबी अपना टूसरी ट्रॉफी जीतने को देखेगी. महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों के पास अपना दम दिखाने का मौका है. वहीं फैंस WPL 2026 को कब-कहां और कैसे देख सकते हैं. यहां आप पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स जान सकते हैं. 

किन टीमों के बीच खेला जाएगा पहला मैच?

WPL 2026 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है. 

कितने बजे खेला जाएगा मुकाबला?

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच डब्ल्यूपीएल 2026 का पहला मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. जबकि टॉस 7 बजे होगा. 

कहां होगी WPL 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग?

WPL 2026 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. एमआई और आरसीबी का पहला मैच भी इसी ऐप पर स्ट्रीम होगा, जहां फैंस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. 

टीवी पर कहां देख सकते हैं WPL 2026?

महिला प्रीमियर लीग 2026 के ऑफिशियल टेलीवीजन ब्रॉडकास्ट राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. ऐसे में स्टार स्पोर्ट पर डब्ल्यूपीएल देख सकते हैं. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

आरसीबी- स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रत्यूषा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता और लिन्से स्मिथ.

एमआई- हेले मैथ्यूज, जी कमलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनिम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, मिल्ली इलिंगवर्थ, सैका इशाक और निकोला केरी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

